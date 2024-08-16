Музей искусства Петербурга открывает три новые выставки

В музее на канале Грибоедова представят работы Наталии Глебовой, Давида Боровского и Лёвы Бейбутяна. Вы увидите живопись, скульптуру и книжную иллюстрацию художников второй половины
Выставка Наталии Глебовой называется «Жизнь в раю». Она заявила о себе
«Лирическое рисование Давида Боровского» — ретроспектива работ графика, который известен в основном как книжный иллюстратор. Несколько поколений читателей знают иллюстрации Боровского к повестям Тургенева «Ася», «Первая любовь», «Вешние воды» — на выставке вы сможете посмотреть их с соответствующими аудиотекстами. Кураторы подчеркивают сентиментально-меланхоличный образ
Третьей выставкой МИСПа летом — осенью 2024 года станет «Проникновенная гармония» Лёвы Бейбутяна. Кураторы обращают внимание на органичный «дуэт армянского и петербургского искусства» в работах скульптора, синтез национальной традиции и петербургской школы. Наиболее известен Бейбутян по памятникам Константину Циолковскому и композитору, священнослужителю Согомону Согомоняну (Комитасу). Жителям и гостям Выборга наверняка знакома работа Бейбутяна «Мальчик с кошкой». На выставке вы увидите станковые работы мастера, созданные из камня, шамота, дерева. Выставка приурочена к юбилею мастера (Лёва Бейбутян родился
Выставки «Жизнь в раю», «Лирическое рисование Давида Боровского» и «Проникновенная гармония» будут работать в Музее искусства Петербурга XX–XXI веков