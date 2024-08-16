Музей искусства Петербурга открывает три новые выставки

В музее на канале Грибоедова представят работы Наталии Глебовой, Давида Боровского и Лёвы Бейбутяна. Вы увидите живопись, скульптуру и книжную иллюстрацию художников второй половины XX века .



Наталия Глебова — Борисоглебский переулок. 2003. Холст, масло Поделиться Поделиться





Выставка Наталии Глебовой называется «Жизнь в раю». Она заявила о себе в 1980-е , когда вместе с мужем Иваном Лубенниковым, выпустившись из монументальной мастерской МХАГИ им. В. И. Сурикова (он чуть раньше, она — в 1980-м ), стала искать, как пишут кураторы, неожиданные точки зрения на житейские ситуации, людские характеры и переживания. На выставке вы увидите работы, созданные в 1990–2020-е годы, их отличает переливчатое многоцветие и действительно «райский» свет. Она пишет московские улочки и образы древней Каппадокии, римские руины, пейзажи Бухары и Петергофа. Всего на первой персональной выставке в Петербурге музей представит более шестидесяти работ художницы.

Наталия Глебова — Дикий пион. 1996. Холст, масло Наталия Глебова — Застольная песня. 2014. Холст, масло Наталия Глебова — Лес и железная дорога. 1999. Холст, масло Наталия Глебова — Кафе под тополем. 2018. Холст, масло Наталия Глебова — На острове Гидра. 2016. Холст, масло Наталия Глебова — Отец и дочь (Лаван и Рахиль). 2010. Холст, масло Поделиться Поделиться





«Лирическое рисование Давида Боровского» — ретроспектива работ графика, который известен в основном как книжный иллюстратор. Несколько поколений читателей знают иллюстрации Боровского к повестям Тургенева «Ася», «Первая любовь», «Вешние воды» — на выставке вы сможете посмотреть их с соответствующими аудиотекстами. Кураторы подчеркивают сентиментально-меланхоличный образ XIX века в работах Боровского, но и напоминают, что художник писал много портретов. Некоторые из них, например портреты Святослава Рихтера и Дмитрия Шостаковича, будут на выставке. Дополнит впечатление о художнике серия монотипий Боровского, которую он создал по мотивам путешествий в Данию, Германию, Британию.



Давид Боровский — Японская туристка. 1960. Бумага, монотипия. Собрание семьи художника Давид Боровский — Монахини. 1960-е. Бумага, монотипия. Собрание семьи художника Давид Боровский — В театре. 1980-е. Бумага, монотипия. Собрание семьи художника Давид Боровский — В часы ланча. 1950-е. Бумага, монотипия. Собрание семьи художника Давид Боровский — Женщина в интерьере. 1968. Бумага, хромолитография. Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков Давид Боровский — Зинаида в отчаянии. Иллюстрация к повести И. С. Тургенева «Первая любовь». 1980-е. Собрание семьи художника Давид Боровский — Ася на ступенях. Иллюстрация к повести И. С. Тургенева «Ася». 1980-е. Бумага, литография. Собрание семьи художника Поделиться Поделиться





Третьей выставкой МИСПа летом — осенью 2024 года станет «Проникновенная гармония» Лёвы Бейбутяна. Кураторы обращают внимание на органичный «дуэт армянского и петербургского искусства» в работах скульптора, синтез национальной традиции и петербургской школы. Наиболее известен Бейбутян по памятникам Константину Циолковскому и композитору, священнослужителю Согомону Согомоняну (Комитасу). Жителям и гостям Выборга наверняка знакома работа Бейбутяна «Мальчик с кошкой». На выставке вы увидите станковые работы мастера, созданные из камня, шамота, дерева. Выставка приурочена к юбилею мастера (Лёва Бейбутян родился в 1954 году ), экспозицию будет сопровождать фильм о скульпторе.



Лёва Бейбутян — Блаженство. 2007. Мрамор Лёва Бейбутян — Плодоносящая женщина. 1997. Известняк Лёва Бейбутян — Богиня. 2000. Петровский дуб Лёва Бейбутян — Мои родители. 1983. Терракота Поделиться Поделиться





Выставки «Жизнь в раю», «Лирическое рисование Давида Боровского» и «Проникновенная гармония» будут работать в Музее искусства Петербурга XX–XXI веков с 20 августа по 6 октября 2024. 0+

