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    Музей искусства Петербурга открывает три новые выставки

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    В музее на канале Грибоедова представят работы Наталии Глебовой, Давида Боровского и Лёвы Бейбутяна. Вы увидите живопись, скульптуру и книжную иллюстрацию художников второй половины XX века.

    Наталия Глебова — Борисоглебский переулок. 2003. Холст, масло
    Наталия Глебова — Борисоглебский переулок. 2003. Холст, масло
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    Выставка Наталии Глебовой называется «Жизнь в раю». Она заявила о себе в 1980-е, когда вместе с мужем Иваном Лубенниковым, выпустившись из монументальной мастерской МХАГИ им. В. И. Сурикова (он чуть раньше, она — в 1980-м), стала искать, как пишут кураторы, неожиданные точки зрения на житейские ситуации, людские характеры и переживания. На выставке вы увидите работы, созданные в 1990–2020-е годы, их отличает переливчатое многоцветие и действительно «райский» свет. Она пишет московские улочки и образы древней Каппадокии, римские руины, пейзажи Бухары и Петергофа. Всего на первой персональной выставке в Петербурге музей представит более шестидесяти работ художницы.

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    «Лирическое рисование Давида Боровского» — ретроспектива работ графика, который известен в основном как книжный иллюстратор. Несколько поколений читателей знают иллюстрации Боровского к повестям Тургенева «Ася», «Первая любовь», «Вешние воды» — на выставке вы сможете посмотреть их с соответствующими аудиотекстами. Кураторы подчеркивают сентиментально-меланхоличный образ XIX века в работах Боровского, но и напоминают, что художник писал много портретов. Некоторые из них, например портреты Святослава Рихтера и Дмитрия Шостаковича, будут на выставке. Дополнит впечатление о художнике серия монотипий Боровского, которую он создал по мотивам путешествий в Данию, Германию, Британию.

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    Третьей выставкой МИСПа летом — осенью 2024 года станет «Проникновенная гармония» Лёвы Бейбутяна. Кураторы обращают внимание на органичный «дуэт армянского и петербургского искусства» в работах скульптора, синтез национальной традиции и петербургской школы. Наиболее известен Бейбутян по памятникам Константину Циолковскому и композитору, священнослужителю Согомону Согомоняну (Комитасу). Жителям и гостям Выборга наверняка знакома работа Бейбутяна «Мальчик с кошкой». На выставке вы увидите станковые работы мастера, созданные из камня, шамота, дерева. Выставка приурочена к юбилею мастера (Лёва Бейбутян родился в 1954 году), экспозицию будет сопровождать фильм о скульпторе.

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    Выставки «Жизнь в раю», «Лирическое рисование Давида Боровского» и «Проникновенная гармония» будут работать в Музее искусства Петербурга XX–XXI веков с 20 августа по 6 октября 2024. 0+

    Наталия Глебова — Борисоглебский переулок. 2003. Холст, масло
    Наталия Глебова — Борисоглебский переулок. 2003. Холст, масло

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