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    Атакованный в порту «Кавказ» паром затонул

    В Ломоносове пройдет парусная регата в честь 150-летия тельняшки на русском флоте

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    24–25 августа в прибрежной полосе города Ломоносова, в акватории Невской губы между Ораниенбаумом и Кронштадтом пройдет четырнадцатый «Ораниенбаумский морской фестиваль».

    Фото: Наталья Гончарова, «Фонтанка.ру»
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    Главный пункт программы — крупнейшая на Северо-Западе России любительская регата «Оранж рейс», посвященная в этом году 150-летию тельняшки на русском флоте. В параде парусов примут участие десятки яхт различных видов и категорий со всех гаваней Петербурга.

    Также зрителей ждет концерт «Ораниенбаумский бриз» с участием группы «Гуревич FM», ансамбля «Бархат», Александра Платонова, Екатерины Едаменко, Владимира Гришина.

    Также в программе — русские потехи и Казачий стан, мастер-класс «Народное дефиле», в котором могут принять участие все желающие научиться красиво ходить и позировать, фотовыезды «Девушка с веслом» и «Миссис ОМФЕСТ» (нужно записаться на странице регистрации), заплывы на сапбордах, фотозона с лодками от Петродворцовой лодочной станции, показательные выступления легендарной аэролодки А-3 КБ «Туполев», восстановленной семьей авиаторов Волокославских, и многое другое.

    Подробности программы смотрите на сайте фестиваля.

    Вход свободный, 0+

    Фото: Наталья Гончарова, «Фонтанка.ру»

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