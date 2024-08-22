В Ломоносове пройдет парусная регата в честь 150-летия тельняшки на русском флоте

24–25 августа в прибрежной полосе города Ломоносова, в акватории Невской губы между Ораниенбаумом и Кронштадтом пройдет четырнадцатый «Ораниенбаумский морской фестиваль».
Главный пункт программы — крупнейшая на Северо-Западе России любительская регата «Оранж рейс», посвященная в этом году 150-летию тельняшки на русском флоте. В параде парусов примут участие десятки яхт различных видов и категорий со всех гаваней Петербурга.
Также зрителей ждет концерт «Ораниенбаумский бриз» с участием группы «Гуревич FM», ансамбля «Бархат», Александра Платонова, Екатерины Едаменко, Владимира Гришина.
Также в программе — русские потехи и Казачий стан, мастер-класс «Народное дефиле», в котором могут принять участие все желающие научиться красиво ходить и позировать, фотовыезды «Девушка с веслом» и «Миссис ОМФЕСТ» (нужно записаться на странице регистрации), заплывы на сапбордах, фотозона с лодками от Петродворцовой лодочной станции, показательные выступления легендарной аэролодки А-3 КБ «Туполев», восстановленной семьей авиаторов Волокославских, и многое другое.
Подробности программы смотрите на сайте фестиваля.
Вход свободный, 0+