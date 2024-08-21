Летающие гиганты населят форт Константин

Форт Константин 24 и 25 августа превратится в летное поле для воздушных змеев. 6-й фестиваль воздушных змеев «Фортолет» стартует в 12:00 и продлится до 18:00. В программе фестиваля — показательные запуски воздушных змеев. 0+

Организаторы обещают «целую стаю воздушных гигантов» — от 7 до 30 метров, мастер-классы по изготовлению и запуску воздушных змеев и другие развлечения.

Кроме больших воздушных змеев, зрители также увидят новую шоу-конструкцию, состоящую из 5 гигантских осьминогов, и уже привычных Чебурашку, ската, гекконов и многих других, а также воздушные лифты и разноцветные турбины. Стать участником может любой желающий — нужно всего лишь прийти со своим «питомцем». На территории фестиваля будут работать фуд-корт, зона настольных игр для детей и взрослых, также можно будет принять участие в экскурсии в Музей маяков и на военно-историческую экспозицию «Пушкарь».

В дни проведения фестиваля с 11:00 до 19:30 от Кронштадта будут курсировать бесплатные автобусы. Остановка находится при выезде из Кронштадта (Кронштадтское шоссе, 38). Интервал движения автобусов — каждые 15 минут.

Вход на фестиваль по билетам, для детей младше 12 лет вход бесплатный.

