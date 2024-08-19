На экранах — черная комедия с Каннского фестиваля о восстании слуг

22 августа в прокат выходит картина Джозефа Шумана и Остина Старка «Идеальный лжец». Сюжет разворачивается во время эпидемии «испанки» в 1918 году. Успешный американский журналист со своим семейством изолируется от всего мира в своём богатом поместье с целой армией прислуги. Он наслаждается жизнью, пока на работу в штат не нанимается новый шеф-повар с темным прошлым. Он подбивает слуг на восстание против хозяина, и шикарный особняк становится полем настоящей классовой борьбы.
Богача-журналиста в комедии сыграл Билли Магнуссен («Аладдин», «Не время умирать»), его жену — Сара Гадон («Космополис», «Враг»), а их оппонента-повара — Питер Сарсгаард, обладатель Кубка Вольпи за лучшую мужскую роль в фильме «Память» Мишеля Франко.
Премьера фильма состоялась в прошлом сентябре на Венецианском кинофестивале, а затем картина была показана на различных смотрах, включая кинофестиваль в Глазго, ММКФ, Гамбургский кинофестиваль и другие. Критики одобрили картину, присвоив ей на сайте RottenTomatoes рейтинг 78% и назвав фильм «завораживающим», «колоритным» и «забавным».
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Матвей Пирогов