В Новой Голландии открылись «Сады». Вход свободный

В Средние века люди видели сад как образ рая, сегодня сад — романтическое убежище и поле экспериментов. В «Цифергаузе» вы увидите инсталляции Озана Тюрккана, Ронена Танчума и Као Юкси, в которых художники переосмысливают понятие «сад» и даже приглашают создать собственный «образ рая» в своём воображении. Кураторы предлагают задуматься, какой сад люди выращивают сегодня — возможно, это цифровой продукт, созданный кодами и алгоритмами.
Китайский художник Као Юкси представит инсталляцию «Пиксели пыльцы» — эффектную визуализацию того, как частицы разных цветов, от бархатцев до анемонов, собираются на экранах в цифровой букет. В работе «Сезонные подобия» художник работает как импрессионист, предлагая зрителям собрать из разрозненных элементов единое целое, мимолётное впечатление.
Турецкий художник Озан Тюрккан создал цифровой архив с помощью искусственного интеллекта, проанализировав тысячи изображений из традиционных ботанических архивов. Ну а Ронен Танчтум предлагает «заглянуть в Летний сад» и — о чудо (или ужас, как посмотреть)! — преобразить погоду с помощью улыбки. Художник обещает погружение в «Поток цветов» — эффектную видеоинсталляцию, которая реагирует на движение. Также в серии картин «Рококо» вы увидите, как цветы традиционно изображали в мировом искусстве.
Выставка «Сады» пройдёт в «Цифергаузе» (Новая Голландия, «Дом 12», 3-й этаж), общественном пространстве «Газпром нефти», с 22 августа 2024 года по 22 января 2025 года. Вход свободный, по предварительной регистрации. 12+