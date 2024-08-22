    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 21

    2 м/с, южн

    756мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.69eur101.95

    В Новой Голландии открылись «Сады». Вход свободный

    1134
    обсудить

    В Средние века люди видели сад как образ рая, сегодня сад — романтическое убежище и поле экспериментов. В «Цифергаузе» вы увидите инсталляции Озана Тюрккана, Ронена Танчума и Као Юкси, в которых художники переосмысливают понятие «сад» и даже приглашают создать собственный «образ рая» в своём воображении. Кураторы предлагают задуматься, какой сад люди выращивают сегодня — возможно, это цифровой продукт, созданный кодами и алгоритмами.

    Фото: предоставлено организаторами
    ПоделитьсяПоделиться

    Китайский художник Као Юкси представит инсталляцию «Пиксели пыльцы» — эффектную визуализацию того, как частицы разных цветов, от бархатцев до анемонов, собираются на экранах в цифровой букет. В работе «Сезонные подобия» художник работает как импрессионист, предлагая зрителям собрать из разрозненных элементов единое целое, мимолётное впечатление.

    Турецкий художник Озан Тюрккан создал цифровой архив с помощью искусственного интеллекта, проанализировав тысячи изображений из традиционных ботанических архивов. Ну а Ронен Танчтум предлагает «заглянуть в Летний сад» и — о чудо (или ужас, как посмотреть)! — преобразить погоду с помощью улыбки. Художник обещает погружение в «Поток цветов» — эффектную видеоинсталляцию, которая реагирует на движение. Также в серии картин «Рококо» вы увидите, как цветы традиционно изображали в мировом искусстве.

    ПоделитьсяПоделиться

    Выставка «Сады» пройдёт в «Цифергаузе» (Новая Голландия, «Дом 12», 3-й этаж), общественном пространстве «Газпром нефти», с 22 августа 2024 года по 22 января 2025 года. Вход свободный, по предварительной регистрации. 12+

    Фото: предоставлено организаторами

    По теме

    Куда сходить бесплатно
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close