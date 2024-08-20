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    Фестиваль «Ленинградские мосты» вновь пройдет в центре Петербурга

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    Девятый фестиваль «Ленинградские мосты» пройдет 23, 24 и 25 августа в центре Петербурга: на Банковском, Мучном и Мало-Конюшенном мостах. Вход свободный, 6+.

    Фото: len-mosty.ru
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    В трехдневной программе фестиваля указаны образовательные лекции и музыкальные выступления. Среди первых — разнообразие: лекторы расскажут о портрете и влиянии фотографии на его нереалистичность, разберут по нотам саундтрек к фильмам Disney, научат отличать эмо от готов, объяснят разницу между Станиславским и Мейерхольдом и т. д.

    В музыкальный лайн-ап вошли основатель и фронтмен группы «СвобоДа» Максим Свобода, ретрооркестр «Пролетарское танго», российский певец и композитор Петр Налич, который представит специальный сет, романтики из Beautiful Boys, молодежный джаз-коллектив MUSSORGSKY JAZZ ORCHESTRA и прочие молодые артисты.

    А в преддверии фестиваля — с 16 по 21 августа (20:00–23:00) — по городу курсирует классический джаз-бас. Участники и гости фестиваля могут прокатиться на нем под джазовый аккомпанемент, присоединившись в любой точке маршрута.

    Подробности расписания смотрите на сайте фестиваля.

    Фото: len-mosty.ru

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