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    На фестиваль OPEN LOOK привезут танцевальные спектакли из Южной Кореи и с Балкан

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    С 19 по 24 августа в Петербурге пройдет XХVI Международный фестиваль современного танца OPEN LOOK. По традиции, в фестивале примут участие премьерные спектакли из разных городов России и не только: в этом году в центре внимания окажутся постановки из Кореи, Сербии, Северной Македонии и Беларуси.

    Театр современного танца «всем телом», Фрагменты ожидания
    Театр современного танца «всем телом», Фрагменты ожиданияФото: Маргарита Денисова, фото предоставлено организаторами
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    Фестиваль обращается и к эксперименту — японский танец Буто в «Корпускуле» (12+) Таи Савиной и «Каннон Данс» или саундрама «Голубка» (12+) студентов ГИТИСа, и к неоклассике — «Petrushka» (12+) Дарьи Вергизовой и «Балет.Театра».

    «Каннон Данс», «Корпускул»
    «Каннон Данс», «Корпускул»Фото: Александр Теплов, фото предоставлено организаторами
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    Минимализм и игру с пространством можно будет увидеть в театре танца Саши Кукина на премьере «Территории» (12+). Камерный балет «Пантера» из Казани представит сразу два спектакля Наиля Ибрагимова — «Шахта» (12+) о поиске мужчин внутренней силы и «Сан Тугэрэге / Память круга» (12+) о мистической сакральности геометрии.

    «Шахта»
    «Шахта»Фото: предоставлено организаторами
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    Как нащупать связь с матерью, сотворившей все живое, покажет танцевальная компания «Mattera» (Тюмень), а Челябинский театр современного танца поделится, как обрести свой «Икигай» (12+), свой смысл жизни. На философскую тему выступит и Танцевальный проект Дмитрия Беззубенко с двумя миниатюрами «Не женщина / Жизнь длиною в кадр» (12+).

    Театр танца «Окоем» (Екатеринбург) попробует остановить процесс деперсонализации в спектакле «ЯГДЕЯГДЕЯГДЕЯ» (12+), а московский театр танца «всем телом» покажет ожидание как абсурдистский процесс, съедающий жизнь, в спектакле «Фрагменты ожидания» (12+).

    «ЯГДЕЯГДЕЯГДЕЯ»
    «ЯГДЕЯГДЕЯГДЕЯ»Фото: предоставлено организаторами
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    В рамках фестиваля пройдет два тематических вечера. На вечере балканской хореографии Bitef Dance Company из Сербии сыграют «Rebuilding bridges» (18+), Ивана Балабанова из Северной Македонии представит работу «Code #9» (18+), а «Каннон Данс» исполнит «Вкл/Выкл» (12+) в ее же хореографии. В другой вечер будут представлены три работы южнокорейской танцовщицы Суджон Ким: два философских моноспектакля — «Compliment of Life» (18+) и «Querencia» (18+), а также «Парадокс» (18+), созданный совместно с «Каннон Данс» на музыку П.И.Чайковского.

    Bitef Dance Company, «Rebuilding bridges»
    Bitef Dance Company, «Rebuilding bridges»Фото: предоставлено организаторами
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    Новым опытом для фестиваля станет проект ОТКРЫТАЯ СЦЕНА / OPEN STAGE. В фойе Новой сцены расположится сцена, где в течение фестиваля будут показаны работы молодых хореографов, которые не попали в основную программу, но заслуживают особого зрительского внимания. Также будут представлены 3 работы хореографов-резидентов, которые были созданы специально для фестиваля.

    Арина Хек

    Театр современного танца «всем телом», Фрагменты ожидания
    Театр современного танца «всем телом», Фрагменты ожиданияФото: Маргарита Денисова, фото предоставлено организаторами
    «Каннон Данс», «Корпускул»
    «Каннон Данс», «Корпускул»Фото: Александр Теплов, фото предоставлено организаторами
    «Шахта»
    «Шахта»Фото: предоставлено организаторами
    «ЯГДЕЯГДЕЯГДЕЯ»
    «ЯГДЕЯГДЕЯГДЕЯ»Фото: предоставлено организаторами
    Bitef Dance Company, «Rebuilding bridges»
    Bitef Dance Company, «Rebuilding bridges»Фото: предоставлено организаторами

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