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    Этнографический музей покажет костюмы, убранство жилища и религиозные атрибуты восточных славян начала XX века

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    Выставка «Под родным солнцем: великороссы, малороссы и белорусы Юго-Запада России в начале XX века» приурочена к 150-летию этнографа, фольклориста, краеведа и собирателя Ивана Абрамова (1874–1960).

    Фото: Российский этнографический музей
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    Вы увидите более трёхсот предметов: костюмы, фрагменты убранства жилища, религиозные атрибуты (например, моленную одежду), праздничные пасхальные яйца и пряничные доски, музыкальные инструменты и детские вещи и игрушки. Большую часть экспонатов публике представят впервые, а дополнят их фотографии, сделанные Иваном Абрамовым в экспедициях.

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    Название выставки отсылает к книге Ивана Абрамова «Под родным солнцем: экскурсии по России» (1914), в сопроводительных текстах кураторы также сохранили терминологию исследователя. Почти все экспонаты Абрамов собрал в ходе экспедиций, всего он передал в коллекцию музея более семисот предметов. Собрав материалы в полевых условиях, Абрамов сделал вывод, что восточные славяне (т. е. великороссы, малороссы и белорусы) — это части единого народа. Такая точка зрения доминировала в науке в начале XX века, и именно Абрамов подкрепил её «в поле».

    Выставка «Под родным солнцем: великороссы, малороссы и белорусы Юго-Запада России в начале XX века» пройдёт в Этнографическом музее с 23 августа 2024 года по 19 января 2025 года. 6+

    Фото: Российский этнографический музей

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