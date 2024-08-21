Этнографический музей покажет костюмы, убранство жилища и религиозные атрибуты восточных славян начала XX века

Выставка «Под родным солнцем: великороссы, малороссы и белорусы Юго-Запада России в начале
Вы увидите более трёхсот предметов: костюмы, фрагменты убранства жилища, религиозные атрибуты (например, моленную одежду), праздничные пасхальные яйца и пряничные доски, музыкальные инструменты и детские вещи и игрушки. Большую часть экспонатов публике представят впервые, а дополнят их фотографии, сделанные Иваном Абрамовым в экспедициях.
Название выставки отсылает к книге Ивана Абрамова «Под родным солнцем: экскурсии по России» (1914), в сопроводительных текстах кураторы также сохранили терминологию исследователя. Почти все экспонаты Абрамов собрал в ходе экспедиций, всего он передал в коллекцию музея более семисот предметов. Собрав материалы в полевых условиях, Абрамов сделал вывод, что восточные славяне (
Выставка «Под родным солнцем: великороссы, малороссы и белорусы Юго-Запада России в начале