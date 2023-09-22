Куда пойти 22–24 сентября: праздник фонтанов в Петергофе, джаз в Павловске, выставки о театре и «Демон» в Мариинке

Фото: СПбГМТиМИ Поделиться Поделиться





На этих выходных весь Петербург — театр: на многочисленных выставках можно посмотреть на макеты для спектаклей прошлого века, на сценах идут новые постановки, а в клубах и под открытым небом звучит джаз от лучших исполнителей.



Актуальное Beat Weekend уже в Петербурге До 1 октября, 18+



Фото: кадр из фильма «Линч/Oз» Поделиться Поделиться





В Петербурге в одиннадцатый раз проходит фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend, филиал московского Beat Film Festival. В программу вошли зрительские хиты и лучшие фильмы Beat прошлых лет: о художниках и творцах, разных городах и судьбах. Площадками фестиваля традиционно станут кинотеатры «Аврора» и «Angleterre Cinema Lounge», а также киноцентр «Ленфильм».



В Петергофе — Осенний праздник фонтанов 22 и 23 сентября, 21.00, 6+



Фото: ГМЗ «Петергоф» Поделиться Поделиться





Петергоф постепенно настраивается на холода и устраивает праздник закрытия сезона фонтанов. На Большом каскаде в Нижнем парке пройдёт мультимедийный спектакль с показами видео и впечатляющей игрой со светом. Специально для праздника перед Гротами Большого каскада поставят декорации в виде исторических иллюминационных сооружений конца XIX — начала XX века. Чтобы увидеть происходящее, ехать в музей-заповедник вовсе необязательно. В группе музея-заповедника ВКонтакте будет идти онлайн-трансляция https://vk.com/peterhof_museum.



Ботсад погружается в эпоху чая 23 и 24 октября, с 10.00, 0+

Великий шелковый путь и настоящий восточный рынок возникнут в этот уик-энд в Ботсаду на фестивале «НеобыЧАЙный сад» . В программе — лекции по истории и ботанике, индийские танцы, выступления клоун-мим-театра «Мимигранты» и прогулки по Японскому саду. Вход — по билетам в парк.



Письма и образы станут едины в KGallery До 10 декабря, 16+



Фото: Девочка с медвеждонком. 1957. Холст, масло Поделиться Поделиться





В KGallery — большая выставка советского живописца, графика плаката и мастера детской книги Владимира Лебедева. Его картины зрители увидят одновременно с дневниковыми записями и письмами, а значит смогут больше узнать о жизни автора и его размышлениях. В Русском музее не один год расшифровывали личный архив мастера, и экспозиция в каком-то роде подводит итог этой работе.

Сказочные сюжеты показывает МИСП До 26 ноября, 6+



Фото: пресс-служба МИСП Поделиться Поделиться





Призрачные акварели с сюжетами из сказок Ханса Кристиана Андерсена выставлены на новой экспозиции в Музее искусства Петербурга XX–XXI «Сон — белый конь». Их автор — Оскара Клевер, художник, который многие годы посвятил не только творчеству писателя, но и театру, иллюстрировал фантастические сюжеты и придумал свои небольшие вселенные, работая над циклом «Привидения» в 1930-х — 1970-х годах. В одной из частей его персональной экспозиции организована мультимедийная инсталляция для тех, кто хотел бы поучаствовать в «спиритическом сеансе» и погрузиться в выдуманные миры.



В музеях

«Эстетика зримой мысли» — в музее нонконформизма До 29 октября, 16+

Графика и живопись совершенно петербургского» художника Анатолия Васильева, одного из первых мастеров-нонконформистов, составила выставку «Эстетика зримой мысли». Кураторы называют его автором, «укорененном в мире интеллектуальных литературных ассоциаций», который сочетает выверенность мазка с безупречным вкусом. Лучшие его работы можно посмотреть в музее нонконформистского искусства.

«Карантинное меццо» и «Простые вещи» остановились в Русском музее До 11 ноября, 0+



Фото: Пресс-служба ГРМ Поделиться Поделиться





В собственном творчестве художник-реставратор Мария Бессмертная находит очарование в обыденном. Зашедшие в Восточный павильон Михайловского замка увидят монотипии «Рыбный день», сделанные «не без юмора», гравюры на картоне «Простые вещи», линогравюры «Витамины» и оттиски в трудоемкой технике меццо-тинто «Карантинное меццо». Изображения тут создаются на металле не линиями и штрихами, а плавными переходами тонов. В мире Бессмертной значение имеют вид из окна и снегопад в Петергофе, старинный утюг, чьё-то перо под ногами и даже резная ножка стола. Сориентироваться в пространстве посетителям выставки «Печатная графика» поможет чат-бот экскурсовод.

Сценические макеты — от «театрального левши» До 18 февраля, 6+



Фото: СПбГМТиМИ Поделиться Поделиться





Театральный музей на улице Зодчего Росси знакомит публику с творчеством легендарного мастера театральных макетов Михаила Николаева. Создавая свои работы, он помогал «представить пространство» многим именитым режиссёрам: Георгию Товстоногову, Льву Додину, Юрию Любимову, а также работал с лучшими художниками. Например, сотрудничал с Эдуардом Кочергиным и Давидом Боровским. В залах посетители увидят около сорока макетов к спектаклям 1970-х/2000-х годов и, рассматривая детали, смогут решить, заслуженно ли Николаева называли «театральным левшой».



«Мемуары ощущений» — от театрального мастера До 22 октября, 0+

Работы ещё одного театрального художника — Рашида Доминова — показывают осенью в Музее искусства Петербурга XX–XXI веков. Организаторы называют сделанное им «художественными мемуарами ощущений» и обращают внимание на меланхолию и ностальгию в его образах, изысканные пастельные и яркие контрастные цвета.



Фаберже знакомит с «Первым мастером на свете» До 28 февраля, 18+



Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться





Тем временем Музей Фаберже выставил больше двухсот работ Бориса Григорьева — знаменитого живописца-авангардиста прошлого века, писавшего портреты Скрябина, Рахманинова, Шаляпина, Добужинского, Мейерхольда и Репина. Экспозиция пройдёт в новом выставочном пространстве Шуваловского дворца, и «гвоздём» программы «Первый мастер на свете» станет большое полотно «Ревизор».

На сцене

В Мариинском осудят Демона 23 и 24 сентября, 19.00, 16+

Мариинский театр открывает сезон показом оперы Антона Рубинштейна «Демон». В версии 2023 года режиссер Елизавета Корнеева наполняет сценическое пространство метафорами, отголосками и символами, среди которых создатели называют одновременно и греческий театр, и песочницу. Зрителям и героям предстоить «судить Демона», то есть выносить приговор и ему, и музыкально-поэтическому тексту о нём с очень непростой историей. Первая премьера оперы в Мариинке состоялась в 1875 году, и хотя одним из самых знаменитых исполнителей Демона стал сам Федор Шаляпин, критики приняли постановку прохладно. Новую жизнь опере теперь дают на Новой сцене.



«Приключения Федоры» покорят музыкой и костюмами 24 сентября, 11.00, 6+



Театр «Легенда» показывает музыкальный семейный спектакль «Приключения Федоры» по сказке Корнея Чуковского. Яркости сюжету про сбежавшую посуду придадут не только песенные и танцевальные номера, но и объёмные многофункциональные костюмы.

«Замок Синей Бороды» покажет страх и страсть 22 сентября, 19.30, 18+

Новая постановка театра «Легенда» «Замок Синей Бороды» — не сказка, а взрослый музыкальный драматический триллер о жажде любви и насилии. В однотактном спектакле герои вместе со зрителем будут томительно ожидать развязки, и гадать, что вырвется наружу, когда героиня откроет запретную комнату. Режиссером истории выступила София Стрейзанд, до этого работавшая над мюзиклами «Мастер и Маргарита», «Дама Пик» и «Онегин».



Узнать новое

«Главный митёк» и другие оживят «Краски детства» 22 — 24 сентября, 0+



В ДК им. Кирова в этот уик-энд точно стоит отправляться с детьми: «главный митёк» Дмитрий Шагин, аниматор и скульптор Андрей Сикорский, экспериментатор Нил Эксколор, художница и арт-педагог «Русского музея» Ася Погребняк и петербургский андеграундный художник Артур Молев устроят уроки рисования и свободомыслия. На фестивале «Краски детства» появится больше десяти площадок, на которых ребятам и их родителям помогут нарисовать что угодно, создать дом мечты и целый пластилиновый континент. В воскресенье петербургские библиотеки привезут избранные книги современных детских авторов.



Историк проведёт киноэкскурс по стилю

22 сентября, 19.00, 12+

В пространстве «Охта-8» в пятницу говорят о брендах в кино. Екатерина Бычкова, историк искусства, моды и дизайна, методист Эрмитажа вспомнит, что носили герои знаменитых картин от «Касабланки» до «Завтрака у Тиффани», и поможет понять, насколько стиль помог получить им статус «культовых».



Послушать музыку

Cream Soda представит новый альбом 22 сентября, 20.00, 6+



Группа Cream Soda в пространстве VOKZAL 1853 даст по-настоящему знаковый концерт: музыканты представят альбом Internet Friends — последний, над которым до своей гибели успел поработать основатель бэнда Дмитрий Свиргунов (Нова). Пока непонятно. что будет с коллективом дальше, и, может быть, это последний шанс вживую послушать любимые песни и спеть «Плачу на техно» и «Розового фламинго».



Mia Boyka даёт большой сольник 23 сентября, 0+



Звезда TikTok Mia Boyka, которая собирает толпы на фестивалях по типу «VK fest», в эту субботу выступает в А2. На сольном концерте она исполнит и старые хиты, и новые композиции. За прошедший год исполнительница выпустила их десяток, так что поклонникам придётся переслушать все и тщательно подготовиться.

В Павловске — «Кофе&Jazz» 23 и 24 сентября, 0+

В осеннем Павловске звучит джаз. На аллеях и перекрёстках выступят Давид Голощёкин с его великолепным ансамблем, инструменталисты Павел Чижик и Денис Кириллов, а также несколько других коллективов. Атмосферности фестивалю «Кофе&Jazz» добавят авторские напитки и уроки танцев для всех.



Джаз и Италия станут едины 24 сентября, 19.30, 18+



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Российская группа Feelin’s и итальянский вокалист Борис Саволделли в воскресенье выступают с совместной программой в джаз-клубе Игоря Бутмана. Кроме шедевров мировой эстрады и популярного джаза прозвучат избранные произведения проекта «ЕсенинJazz» — стихи Есенина на трёх языках, итальянском, английском и русском, в обрамлении джаза, блюза, фанка и соул-музыки.

На экранах

«Вселенная Стивена Кинга» покажет работу с «Королём ужасов» С 21 сентября, 16+



В прокат выходит картина «Вселенная Стивена Кинга» . Франко-бельгийского режиссера Дафна Бевира. В ленте авторы, которые за последние десятилетия работали над романами и рассказами короля ужасов рассказывают о работе с ним и о сложностях. которые появлялись. Как известно, Кинг не любит даже экранизации, которые зрители считают «культовыми». Например, «Сияние» Стенли Кубрика.

Героиня Бортич станет богиней С 21 сентября, 16+



Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





На экраны выходит комедия Ольги Дибцевой «Я богиня» с Александрой Бортич в главной роли. По сюжету она — наивная школьная учительница Лена, которая практически в один день теряет и работу, и мужа. Чтобы поправить свою жизнь, героиня записывается на тренинг «Стать богиней». Продюсером картины стал Борис Хлебников («Аритмия», «Снегирь»).



Режиссёр «Идеальных незнакомцев» выпускает новинку С 21 сентября, 16+



Автор: Русский Репортаж/YouTube

Зарубежная прокатная новинка этой недели — картина «Первый день моей жизни» . Режиссер Паоло Дженовезе прославился в первую очередь благодаря картине «Идеальные незнакомцы», которая собрала огромную кассу и выиграла множество наград на международных смотрах. В одной из главных ролей «Первого дня» снялся актер Тони Сервилло, памятный по фильмам Паоло Соррентино («Изумительный», «Великая красота») и Маттео Гарроне («Гоморра»).

Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

