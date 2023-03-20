«Мы тонули вчера. Просто я — понарошку». Экс-солистка группы Cream Soda высказалась о трагедии с Димой Новой

Экс-солистка группы Cream Soda Анна Романовская высказалась о трагедии в Ярославской области. Там ночью 20 марта под лёд Волги провалился сооснователь группы Дима Нова, его брат и друзья.



Исполнительница рассказала, что вчера участвовала в съёмках клипа, которая проходила под водой. По сюжету, девушке нужно было ложиться на дно, она несколько раз захлёбывалась и выходила.

«Сегодня утром я узнала, что Дима, его брат Рома и другие наши общие друзья утонули. Они провалились под лед на реке. Там, где мы написали почти все наши песни. По той реке мы ходили вместе не раз. Мое тело стучит целиком. Я не знаю, что сказать. Как возможно то, что мы тонули вчера. Просто я — понарошку...» — написала Романовская в соцсетях.