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    Из Волги вытащили тело основателя Cream Soda Дмитрия Свиргунова

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    Тело основателя и одного из лидеров группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова (известен как Дима Нова) найдено водолазами. Об этом 20 марта сообщает портал 76.RU со ссылкой на источник.

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    В данный момент спасатели продолжают поиски его брата и еще одного мужчины, провалившихся под лед на Волге.

    О трагедии стало известно днем 20 марта. Минувшей ночью пять человек вышли на лед Волги в Диеве-Городище Ярославской области. Выбраться смогла лишь одна девушка. Мужчину 27 лет попытались спасти, однако он скончался на руках у врачей. Поиски еще троих продолжились днем.

    По данным издания, лед сломался в 350 метрах от берега. Всего в компании было 10 человек, в тот вечер компания праздновала день рождения друга.

    Сообщение о трагедии появилось на официальной странице группы во «ВКонтакте»: «Сегодня ночью у нас произошла трагедия. Наш Дима Нова в компании друзей гулял по Волге и провалился под лёд. Диму, его брата Рому и друга Гошу Киселёва до сих пор ищет МЧС. Аристарха, нашего друга, который тоже провалился под лёд, удалось достать, но не удалось спасти».

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    Комментарии 6

    Гость20 Мар 2023 в 17:07
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