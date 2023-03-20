Из Волги вытащили тело основателя Cream Soda Дмитрия Свиргунова

Тело основателя и одного из лидеров группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова (известен как Дима Нова) найдено водолазами. Об этом 20 марта сообщает портал 76.RU со ссылкой на источник.

В данный момент спасатели продолжают поиски его брата и еще одного мужчины, провалившихся под лед на Волге.

О трагедии стало известно днем 20 марта. Минувшей ночью пять человек вышли на лед Волги в Диеве-Городище Ярославской области. Выбраться смогла лишь одна девушка. Мужчину 27 лет попытались спасти, однако он скончался на руках у врачей. Поиски еще троих продолжились днем.

По данным издания, лед сломался в 350 метрах от берега. Всего в компании было 10 человек, в тот вечер компания праздновала день рождения друга.

Сообщение о трагедии появилось на официальной странице группы во «ВКонтакте»: «Сегодня ночью у нас произошла трагедия. Наш Дима Нова в компании друзей гулял по Волге и провалился под лёд. Диму, его брата Рому и друга Гошу Киселёва до сих пор ищет МЧС. Аристарха, нашего друга, который тоже провалился под лёд, удалось достать, но не удалось спасти».