Основатель группы Cream Soda провалился под лед Волги. Спасатели ищут его и еще двоих

Пять человек провалились под лед Волги в Диеве-Городище Ярославской области ночью 20 марта. Одна девушка смогла выбраться, 27-летний мужчина умер на руках у медиков. Троих мужчин до сих пор не нашли. Как сообщает портал 76.ru , среди погибших — 34-летний сооснователь группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов.

По данным регионального СК, трагедия произошла после того, как компания из 10 человек ночью решила прогуляться по замерзшей Волге. Примерно в 350 метрах от берега лед начал трещать и половина друзей оказалась в воде.

СК уже начал доследственную проверку. Прокуратур, в свою очередь, выясняет, почему на берегу реки не было табличек о запрете выхода на лед.

Cream Soda — российская электронная музыкальная группа, основанная в 2012 году. Прославились своими композициями «Никаких больше вечеринок», «Плачу на техно», «Сердце лед».