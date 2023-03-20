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    Основатель группы Cream Soda провалился под лед Волги. Спасатели ищут его и еще двоих

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    3 комментария

    Пять человек провалились под лед Волги в Диеве-Городище Ярославской области ночью 20 марта. Одна девушка смогла выбраться, 27-летний мужчина умер на руках у медиков. Троих мужчин до сих пор не нашли. Как сообщает портал 76.ru, среди погибших — 34-летний сооснователь группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов.

    Фото: Прокуратура Ярославской области
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    По данным регионального СК, трагедия произошла после того, как компания из 10 человек ночью решила прогуляться по замерзшей Волге. Примерно в 350 метрах от берега лед начал трещать и половина друзей оказалась в воде.

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    СК уже начал доследственную проверку. Прокуратур, в свою очередь, выясняет, почему на берегу реки не было табличек о запрете выхода на лед.

    Cream Soda — российская электронная музыкальная группа, основанная в 2012 году. Прославились своими композициями «Никаких больше вечеринок», «Плачу на техно», «Сердце лед».

    Фото: Прокуратура Ярославской области

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    Дмитрий СвиргуновВолгаЛедВыход на лед
    ЛАЙК1
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    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
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    Комментарии 3

    Гость20 Мар 2023 в 14:34
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