В кино — документальный фильм о короле ужасов Стивене Кинге

21 сентября в прокат выходит картина «Вселенная Стивена Кинга». Франко-бельгийский режиссер Дафна Бевир сняла киноисследование о том, в чем секрет самого экранизируемого автора на свете.
В 1976 году Брайан Де Пальма снял «Кэрри» по книге Кинга; с тех пор более пятидесяти режиссеров адаптировали его работы более чем в восьмидесяти фильмах и сериалах. Из них более двадцати пяти приняли участие в документальном проекте. Среди них — Фрэнк Дарабонт, снявший «Побег из Шоушенка» и «Зеленую милю», Том Холланд («Лангольеры»), Мик Гаррис («Противостояние» и «Лунатики»), а также Тейлор Хэкфорд («Долорес Клэйборн»).
Режиссеры рассказали о работе над картинами вместе с Кингом — или в противостоянии ему. В фильме особое внимание уделяется «Сиянию» Стэнли Кубрика. Однако хорошо известно, что сам Кинг экранизацию Кубрика терпеть не мог.
Кроме интервью, в фильме можно увидеть редкие архивные записи со съемочных площадок, а также фрагменты видео с самим королем ужасов. Музыку к картине написал композитор Николас Пайк, ранее работавший над «Байками из склепа», «Мастерами ужасов» и «Кошмарами Фредди».
16+
Матвей Пирогов