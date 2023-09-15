В кино покажут комедию с Александрой Бортич о том, как стать богиней

21 сентября на российские экраны выходит комедия Ольги Дибцевой «Я богиня». В главной роли — Александра Бортич («Духless», «Викинг», «Холоп»). По сюжету она — наивная школьная учительница Лена. Жизнь не сложилась: Лена одновременно теряет и работу, и мужа. Однако есть способ изменить судьбу: героиня записывается на тренинг «Стать богиней». Вроде всё налаживается — новая жизнь, новый поклонник. Но Лене предстоит решить, стоит ли новый имидж таких усилий.

Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





Для Ольги Дибцевой это — полнометражный дебют. До этого она снималась в качестве актрисы в сериалах, таких как «На солнечной стороне улицы» и «Метод Лавровой». По словам режиссера, ей всегда была интересна тема самосовершенствования и тренингов личностного роста. Идея фильма пришла в голову случайно. А вот сценарий писался на протяжении пяти лет. Жанр режиссер определяет как «сказка для взрослых».



Продюсером картины стал Борис Хлебников («Аритмия», «Снегирь»), бывший педагогом Ольги Дибцевой в Московской школе кино. По словам Хлебникова, его бывшая подопечная всегда работала только с жанром комедии и была талантлива в этом, а к тому же чувствовала материал и умела подать его под своим, авторским взглядом.



Актрису на главную роль долго не могли найти, но когда на пробы пришла Александра Бортич, сразу стало ясно, что она идеально подходит для этой роли. По словам самой Бортич, ее героиня Лена немножко оторвана от самой себя настоящей — у нее слишком много установок — какой надо быть. А какая она сама — она не знает.

Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





Сама Ольга Дибцева также сыграла в своем фильме роль подруги главной героини. Дибцева и Бортич уже снимались вместе в комедии Клима Шипенко «Холоп». Кроме того, в фильме сыграли Антон Васильев («Ученик»), Антон Филипенко («Почка»).

16+

Матвей Пирогов

