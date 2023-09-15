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    На экраны выходит фантастическая драма от режиссера «Идеальных незнакомцев»

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    Фото: rusreport.com/
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    21 сентября в кинотеатрах состоится премьера фильма «Первый день моей жизни». Режиссер Паоло Дженовезе получил мировой успех в первую очередь благодаря своей работе 2016 года «Идеальные незнакомцы», которая собрала огромную кассу и множество призов на итальянских и международных фестивалях.

    Сюжет его новой картины начинается как готическая история. Одной дождливой ночью появляется таинственный незнакомец и предлагает четверым отчаявшимся людям сделку: если они проведут неделю в пустующем отеле, их судьба изменится. Но, конечно, это непростое предложение.

    Фильм — это экранизация одноименного романа 2018 года, который написал сам режиссер Паоло Дженовезе. В сценарий для фильма он перерабатывал текст более четырех лет.

    В одной из главных ролей снялся актер Тони Сервилло, памятный зрителю по фильмам Паоло Соррентино («Изумительный», «Великая красота») и Маттео Гарроне («Гоморра»).

    16+

    Матвей Пирогов

    Фото: rusreport.com/

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