На экраны выходит фантастическая драма от режиссера «Идеальных незнакомцев»

21 сентября в кинотеатрах состоится премьера фильма «Первый день моей жизни». Режиссер Паоло Дженовезе получил мировой успех в первую очередь благодаря своей работе 2016 года «Идеальные незнакомцы», которая собрала огромную кассу и множество призов на итальянских и международных фестивалях.

Сюжет его новой картины начинается как готическая история. Одной дождливой ночью появляется таинственный незнакомец и предлагает четверым отчаявшимся людям сделку: если они проведут неделю в пустующем отеле, их судьба изменится. Но, конечно, это непростое предложение.

Фильм — это экранизация одноименного романа 2018 года, который написал сам режиссер Паоло Дженовезе. В сценарий для фильма он перерабатывал текст более четырех лет.



В одной из главных ролей снялся актер Тони Сервилло, памятный зрителю по фильмам Паоло Соррентино («Изумительный», «Великая красота») и Маттео Гарроне («Гоморра»).



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Матвей Пирогов

