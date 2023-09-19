Группа Cream Soda представит в Петербурге свой новый альбом

Cream Soda — одна из ярчайших групп новой электронной сцены России с трагической судьбой. Весной этого года основатель группы Дмитрий Свиргунов (Нова) погиб, провалившись под лед. Позже стало известно, что коллектив выпустит последний альбом, над которыми успел поработать Дмитрий. Это релиз Internet Friends, который вышел в конце мая. Услышать его вживую петербуржцы смогут 22 сентября в пространстве VOKZAL 1853 (6+).
Как часто бывает в подобных историях, только после гибели Свиргунова многие поняли, насколько велико влияние Cream Soda на то, как звучит современная поп-музыка на русском. «Плачу на техно», «Розовый фламинго», «Никаких больше вечеринок» — уже только этими хитами группа Cream Soda вписала себя в легенды танцполов.
Грядущий концерт — не только возможность отдать дань памяти Дмитрию Нове, но и ненадолго вернуться в те беззаботные дни, когда эти песни звучали буквально отовсюду. Судите сами, «Никаких больше вечеринок» вышла в год, когда мы еще не знали о коронавирусе и последуюших мировых потрясениях. К тому же непонятно, что будет с Cream Soda дальше — возможно, для петербуржцев это последний шанс посетить концерт группы.
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»