В МИСПе откроется выставка петербургского театрального художника Рашида Доминова

Рашид Доминов — театральный художник, именно благодаря театру в его искусстве соединяются реальность и вымысел, восточная миниатюра и ренессансная пластика.
Организаторы называют работы Рашида Доминова (родился в 1946 году) «художественными мемуарами ощущений», говоря о меланхолии и ностальгии его образов. Стена на солнечном свету, силуэт цапли на болоте, звезды в чёрном небе: в композициях Доминова действие «подразумевается, но не изображается». Эти вещи можно сравнить и с театральными декорациями, и с раннеренессансными фресками, вспомнить меланхоличные образы Боттичелли. Доминов использует изысканные пастельные и яркие контрастные цвета (например, в иллюстрациях к «Индийским сказкам» доминирует это декоративное начало). В иллюстрациях к труду Никколо Макиавелли «Государь» преобладает «ожидание действия» в декорациях Флоренции.
Работы Доминова ритмичны, выверены, изысканны, не избыточны — настоящий петербургский стиль. Рашид Доминов как художник оформил порядка тридцати спектаклей в разных городах России, его станковые работы — во многом тоже театрализованное и немного «магическое» удовольствие.
Выставка работ Рашида Доминова «Обратный адрес» пройдёт в Музее искусства Петербурга XX–XXI веков с 21 сентября по 22 октября 2023 года. 0+