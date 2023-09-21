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    «Краски детства» приглашают порисовать в компании с известными художниками и слепить континент из пластилина

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    Главное семейное событие выходных — фестиваль «Краски детства» в ДК им. Кирова. Три дня подряд, с 22 по 24 сентября дети и их родители будут рисовать, лепить целый пластилиновый континент, придумывать персонажей мультфильмов и озвучивать их.

    Фото: vk.com/kraski_detstva
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    На фестиваль, который за двадцать лет вырос из площадки для детской активности на концерте группы «АукцЫон» в большой праздник со своими традициями, приедут профессиональные художники. Будут «главный митёк» Дмитрий Шагин, художник, аниматор и скульптор Андрей Сикорский, художник-экспериментатор Нил Эксколор, художница и арт-педагог «Русского музея» Ася Погребняк и петербургский андеграундный художник Артур Молев.

    В ДК появится больше десяти тематических площадок, а в воскресенье список пополнится «стихийной библиотекой». Сотрудники Маяковки и Центральной городской детской библиотеки им. А. С. Пушкина привезут лучшие детские книги. Детям их будут читать и предложат мастерить поделки по мотивам сюжетов. «Открытый урок» Дмитрия Шагина «Дичь» также пройдёт 24 сентября в 13:00.

    Программу удобно смотреть в группе фестиваля «ВКонтакте» . Вход на праздник — по билетам. (0+)

    Фото: vk.com/kraski_detstva

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