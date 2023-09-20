Музей Фаберже покажет около двухсот работ Бориса Григорьева из музеев и частных коллекций

Экспозиция займёт новое выставочное пространство музея в Шуваловском дворце. Портреты и южноамериканские пейзажи из собрания фонда «Связь времён» в России покажут впервые.



Фото: Музей Фаберже Поделиться Поделиться





«Гвоздём» выставки «Борис Григорьев. Первый мастер на свете» станет масштабное полотно «Ревизор» (ок. 1935). Также вы увидите иллюстрации Григорьева к «Братьям Карамазовым», портреты разных лет и пейзажи. Отчасти большая выставка Григорьева продолжит линию, намеченную чуть больше года назад проектом KGallery «Петербург — Париж. Юрий Анненков. Мирон Шерлинг. Борис Григорьев».



Борис Григорьев (1886–1939) — авангардист, до эмиграции в 1919-м он был популярным портретистом, его хорошо знали и ценили. Он много путешествовал по Европе, экспериментировал, работал с Всеволодом Мейерхольдом и написал знаменитый «двойной портрет» режиссёра. В 1918-м году в разгар революции он выпустил альбом (цикл картин и рисунков) «Расея» как своеобразное исследование славянской души. Однако в Петрограде разразился скандал: Григорьев в Отделе изобразительных искусств Наркомпроса высказал сомнение в необходимости госмонополии на искусство. Художнику с семьёй пришлось переехать сначала в Москву, а потом, вновь через Петроград, тайно на лодке в Финляндию, а оттуда — в Париж. После отъезда Григорьев как «белый эмигрант» был надолго забыт на родине. В эмиграции он хоть и скучал по России, но много и усердно работал: выставлялся, писал портреты, даже получил от правительства Чили приглашение стать профессором местной Академии художеств. В Европе Григорьева называли «историком славянской души».



Искусство Григорьева можно назвать квинтэссенцией эпохи — в нём угадываются и преломляются приёмы, характерные для первой трети XX века. Удивляет насыщенность работ и всеохватность Григорьева — так что большая выставка обещает плотный контент и яркие образы.

Выставка «Борис Григорьев. Первый мастер на свете» пройдёт в Музее Фаберже с 22 сентября 2023 по 28 января 2024. 18+

