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    В KGallery пройдёт большая выставка советского живописца, графика и мастера детской книги Владимира Лебедева

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    К выставке будет приурочено издание двухтомника с каталогом и личным архивом художника, расшифровкой которого несколько лет занималась заведующая отделом рисунка Русского музея Наталья Козырева.

    Портрет девушки с челкой. 1938. Холст, масло. Собрание KGallery, Санкт-Петербург
    Портрет девушки с челкой. 1938. Холст, масло. Собрание KGallery, Санкт-ПетербургФото: предоставлено KGallery
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    Выставка «Владимир Лебедев. Портрет художника на фоне дневника» — долгожданный итог масштабной исследовательской работы. Её отправной точкой стало поступление в галерею личного архива художника, который теперь расшифрован и систематизирован. Художник был общительным человеком и оставил много записей о своих современниках, также любопытно читать его замечания о самых бытовых вещах: покупках, затратах. Архивные записи займут отдельное место на выставке. Организаторы (куратор — коллекционер Владимир Березовский) обещают, что зрители смогут самостоятельно попытаться «дешифровать» рукописи Лебедева, которые не всегда отличаются «читабельным почерком».

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    Владимир Лебедев (1891–1967) — живописец, график, мастер плаката и журнальной иллюстрации. Основатель ленинградской школы книжной графики. С 1913 года состоял в экспериментальном творческом объединении «Союз молодёжи», преподавал в Петроградских государственных свободных художественно-учебных мастерских. С 1918 до самой смерти работал в книжной графике, параллельно занимаясь живописью. В тридцатые годы в прессе появились статьи с негативной оценкой работ Лебедева, художника это надломило. В 1941/50 годах жил в Москве, работал с «Окнами ТАСС».

    Основная идея проекта KGallery — показать произведения и записи художника, созданные в один период. Соседство работ с дневниковыми записями позволит лучше понять художника и контекст. Вы увидите работы Лебедева из частных собраний Петербурга и Москвы, также впервые зрителям представят личный архив из коллекции галереи и уникальные фотодокументы.

    Выставка «Владимир Лебедев. Портрет художника на фоне дневника» пройдёт в KGallery c 20 сентября по 10 декабря 2023. 16+

    Портрет девушки с челкой. 1938. Холст, масло. Собрание KGallery, Санкт-Петербург
    Портрет девушки с челкой. 1938. Холст, масло. Собрание KGallery, Санкт-ПетербургФото: предоставлено KGallery

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