Звезда TikTok Mia Boyka сыграет в Петербурге большой сольный концерт

Mia Boyka, она же Мария Бойко, ворвалась в наши плейлисты благодаря соцсетям, а в частности, TikTok, который превратил трек «Эмэмдэнс» в настоящий хит. С тех пор Mia Boyka прочно закрепилась в статусе одной из ярчайших певиц сегодняшней молодежи — убедиться в этом Петербург сможет 23 сентября в клубе А2, где состоится большой сольный концерт певицы (0+).
Mia Boyka — это тот случай, когда вы можете не знать, кто эта девушка, но ее отлично знают ваши дети или даже внуки. Певица — желанная гостья на крупных фестивалях, ее клипы собирают миллионы просмотров, а клип на песню «Пикачу» прямо сейчас имеет 356 миллионов просмотров — это почти в два раза больше, чем, например, у «Кадиллака» иноагента Моргенштерна*.
На грядущем концерте прозвучат, разумеется, и самые завирусившиеся хиты, и новые песни, которых у Mia Boyka предостаточно — только в 2023 году певица выпустила с десяток композиций, как совместных, так и сольных, поэтому успейте послушать все, чтобы увереннее подпевать.
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»
*Внесен Минюстом в список иностранных агентов.