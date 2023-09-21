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    Звезда TikTok Mia Boyka сыграет в Петербурге большой сольный концерт

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    Mia Boyka, она же Мария Бойко, ворвалась в наши плейлисты благодаря соцсетям, а в частности, TikTok, который превратил трек «Эмэмдэнс» в настоящий хит. С тех пор Mia Boyka прочно закрепилась в статусе одной из ярчайших певиц сегодняшней молодежи — убедиться в этом Петербург сможет 23 сентября в клубе А2, где состоится большой сольный концерт певицы (0+).

    Фото: vk.com/a2
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    Mia Boyka — это тот случай, когда вы можете не знать, кто эта девушка, но ее отлично знают ваши дети или даже внуки. Певица — желанная гостья на крупных фестивалях, ее клипы собирают миллионы просмотров, а клип на песню «Пикачу» прямо сейчас имеет 356 миллионов просмотров — это почти в два раза больше, чем, например, у «Кадиллака» иноагента Моргенштерна*.

    На грядущем концерте прозвучат, разумеется, и самые завирусившиеся хиты, и новые песни, которых у Mia Boyka предостаточно — только в 2023 году певица выпустила с десяток композиций, как совместных, так и сольных, поэтому успейте послушать все, чтобы увереннее подпевать.

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    *Внесен Минюстом в список иностранных агентов.

    Фото: vk.com/a2

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