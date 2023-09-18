Сотрудник Эрмитажа расскажет о модных брендах в кино

Привлечь к работе над фильмом какого-нибудь звездного модельера — не только художественный, но и маркетинговый ход. Однако многие ли кинозрители углядят, что на экране костюмы именно от Диора, Живанши, Армани? 22 сентября в «Охте-8» напомнят о брендах, без которых любимые фильмы были бы несколько другими. Бесплатно. 12+

Герой фильма «Касабланка» в исполнении Хамфри Богарта — владелец элитного ночного клуба, человек со вкусом в одежде. Лейтенанта Коломбо (Питер Фальк) из отдела по расследованию убийств полиции Лос-Анджелеса лощеным модником, мягко говоря, не назовешь. А между тем и тот и другой — в тренче Burberry. Как и Одри Хепберн в «Завтраке у Тиффани» в завершающей сцене поцелуя под дождем. Правда, в том фильме она была и в маленьком черном платье от Живанши. К тому времени актриса и модельер уже крепко дружили: дружба началась, когда Одри Хепберн пришла в ателье Живанши присмотреться к возможным костюмам для фильма «Сабрина», а тот ожидал гораздо более известную тогда Кэтрин Хепберн — думал, организаторы просто что-то напутали. Костюмы к «Сабрине» получили «Оскар», но статуэтку держал в руках не Юбер Живанши, разработавший дизайн, а Эдит Хэд, которая, собственно, и значилась в титрах художником по костюмам (этот «Оскар» стал одним из восьми в ее карьере).

