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    В Петербурге пройдёт первая в России масштабная выставка Оскара Клевера, известного иллюстрациями к сказкам Ханса Кристиана Андерсена

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    На экспозиции будут более ста пятидесяти графических и декоративно-прикладных работ, которые покажут впервые. В музее также обещают особое театрализованное оформление выставки и «спиритический сеанс».

    Фото: пресс-служба МИСП
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    Музей искусства Петербурга XX–XXI веков покажет работы Оскара Клевера (1887–1975). Клевер — младший сын и ученик мастера пейзажной живописи, профессора Академии художеств Юлия Клевера. Из ранних работ на выставке в МИСПе будут портреты брата Ю. Ю. Клевера и актёров Передвижного театра, эскизы декораций агитационного театра революционного времени. Значительную часть жизни художник посвятил театру, но наиболее широко известен акварельными иллюстрациями к сказкам Ханса Кристиана Андерсена. Часть из них подарили музею писателя в датском Оденсе, а часть вы сможете увидеть на выставке.

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    Также организаторы обращают внимание на эскизы игрушек к сказкам А. С. Пушкина, созданные для Ленинградского большого театра кукол во второй половине 40-х годов: особенно полно на выставке будет представлена серия к «Сказке о царе Салтане», выполненная из папье-маше. Мистическую сторону творческого мышления Клевера раскрывает цикл «Привидения», над которым мастер работал с 30-х до 70-х годов. Вы увидите существ из параллельных миров, которые иногда вторгаются в человеческую жизнь. В этой части экспозиции вас ждёт мультимедийная инсталляция для желающих поучаствовать в «спиритическом сеансе».

    Выставка работ Оскара Клевера «Сон — белый конь» пройдёт с 21 сентября по 26 ноября 2023 года в Музее искусства Петербурга XX–XXI веков. 6+

    Фото: пресс-служба МИСП

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