В Петербурге пройдёт первая в России масштабная выставка Оскара Клевера, известного иллюстрациями к сказкам Ханса Кристиана Андерсена

На экспозиции будут более ста пятидесяти графических и декоративно-прикладных работ, которые покажут впервые. В музее также обещают особое театрализованное оформление выставки и «спиритический сеанс».
Музей искусства Петербурга XX–XXI веков покажет работы Оскара Клевера (1887–1975). Клевер — младший сын и ученик мастера пейзажной живописи, профессора Академии художеств Юлия Клевера. Из ранних работ на выставке в МИСПе будут портреты брата
Также организаторы обращают внимание на эскизы игрушек к сказкам
Выставка работ Оскара Клевера «Сон — белый конь» пройдёт с 21 сентября по 26 ноября 2023 года в Музее искусства Петербурга XX–XXI веков. 6+