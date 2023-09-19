В Мариинке пройдет суд над Демоном

Оперу «Демон» Антон Рубинштейн написал в 1871 году, а первая премьера в Мариинке состоялась в 1875 году. Тогда критика и профессиональное сообщество приняли оперу прохладно, а вот публика очень полюбила. Одним из самых знаменитых исполнителей Демона был Федор Шаляпин, и его герой был наполнен дыханием времени, становился почти театральным воплощением бунта и приближающейся революции.

В версии 2023 года режиссер Елизавета Корнеева отказывается от прямых перекличек действия на сцене и мира за стенами театра. Вместо конкретики времени и места спектакль будет наполнен метафорами, отголосками и символами, среди которых создатели называют одновременно и греческий театр, и песочницу. Все это должно подчеркнуть вечность поднимаемых в музыкальном и поэтическом текстах проблем. Рассказывая о спектакле, Елизавета Корнеева говорит о том, что суд над Демоном можно считать и как суд над героем, и как суд над самим музыкальным и поэтическим текстом — до сих пор ли это текст о нашем времени. «Я приглашаю зрителей присоединиться к нашему суду. Мы будем судить Демона. Все мы сядем на скамью присяжных и будем выносить свой приговор. А там уж посмотрим, каким он будет», — приглашает она.

