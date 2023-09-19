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    В Мариинке пройдет суд над Демоном

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    23 и 24 сентября на новой сцене Мариинского театра пройдут премьерные показы оперы Антона Рубинштейна «Демон».

    Фото: mariinsky.ru
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    Оперу «Демон» Антон Рубинштейн написал в 1871 году, а первая премьера в Мариинке состоялась в 1875 году. Тогда критика и профессиональное сообщество приняли оперу прохладно, а вот публика очень полюбила. Одним из самых знаменитых исполнителей Демона был Федор Шаляпин, и его герой был наполнен дыханием времени, становился почти театральным воплощением бунта и приближающейся революции.

    В версии 2023 года режиссер Елизавета Корнеева отказывается от прямых перекличек действия на сцене и мира за стенами театра. Вместо конкретики времени и места спектакль будет наполнен метафорами, отголосками и символами, среди которых создатели называют одновременно и греческий театр, и песочницу. Все это должно подчеркнуть вечность поднимаемых в музыкальном и поэтическом текстах проблем. Рассказывая о спектакле, Елизавета Корнеева говорит о том, что суд над Демоном можно считать и как суд над героем, и как суд над самим музыкальным и поэтическим текстом до сих пор ли это текст о нашем времени. «Я приглашаю зрителей присоединиться к нашему суду. Мы будем судить Демона. Все мы сядем на скамью присяжных и будем выносить свой приговор. А там уж посмотрим, каким он будет», — приглашает она.

    Музыкальный руководитель и дирижер Валерий Гергиев. Распределение партий смотрите на странице спектакля на сайте театра.

    Елизавета Корнеева закончила ГИТИС (мастерская Георгия Исаакяна) по специальности «Режиссер музыкального театра» в 2018 году. Среди ее постановок опера Винченцо Беллини «Капулетти и Монтекки», опера Линды Смит «Лицом на юг», симфоническая драма Эрика Сати «Сократ». В 2022 году была номинирована на премию «Золотая маска» за работу в опере Владимира Мартынова Vita Nuova («Новая жизнь»).

    16+

    Полина Никитина

    Фото: mariinsky.ru

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    Мариинский театр
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