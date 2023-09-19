По Ботсаду раскинется «Великий Шёлковый путь» с танцами и чаепитием

Тема чайного фестиваля 2023 года — «Великий Шёлковый путь»: в «Зелёном домике» раскинется восточный базар и можно будет послушать лекции об истории Великого чайного пути, а под открытым небом будут индийские танцы и многое другое. Также в дни фестиваля будет работать Японский сад.



Фото: Ботанический сад Поделиться Поделиться





Фестиваль «НеобыЧАЙный сад» в 2023 году смотрит на Восток, вернее, переосмысляет древний торговый путь, связывавший Китай и Рим. В «Зелёном домике», кроме лекций и выставки, посвящённой восточному базару, пройдёт выставка чайных растений «Чай, выручай!». В Северном дворе в оба фестивальных дня в 12, 14 и 16 часов вы сможете попасть на мастер-классы по розжигу самовара от «Самоварного Петербурга» и «Перелётной Чайханы». В Творческом центре будет семейная программа и мастер-классы по рисованию чаем. Там же в воскресенье (24 сентября) с 12 до 15:30 пройдёт мастер-класс «Ароматная история» от детской библиотеки «Остров сокровищ».



Также в Саду традиционно будут выступления клоун-мим-театра «Мимигранты», вы сможете послушать «Бутылофон», увидеть танцевальные перформансы танцовщиц буто (авангардного танцевального направления, появившегося в Японии в конце 50-х годов прошлого века) Юлии Родиной и Александры Куклиной. В воскресенье вас ждёт выступление школы ханга Animara и викторина. Индийские танцы и шоу «Мыльные пузыри — гиганты» будут и в субботу, и в воскресенье. Подробное расписание смотрите на сайте Ботсада. В дни фестиваля с 11 до 16:30 будет работать в режиме прогулки Тропический оранжерейный маршрут.



Фестиваль «НеобыЧАЙный сад 2023. Великий Шёлковый путь» пройдёт в Ботаническом саду 23–24 сентября 2023 с 10 до 17:30. Кассы открыты до 16:30.

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