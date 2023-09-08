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    В Петербурге состоится фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend — 2023

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    Фото: кадр из фильма «Меня зовут Альфред Хичкок»
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    С 21 сентября по 1 октября в Петербурге в одиннадцатый раз пройдет фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend, филиал московского Beat Film Festival. В его программу вошли зрительские хиты фестиваля, лучшие фильмы Beat прошлых лет и картина-победитель этого года. Площадками фестиваля традиционно станут кинотеатры «Аврора» и «Angleterre Cinema Lounge», а также киноцентр «Ленфильм».

    Фото: кадр из фильма «Линч/Oз»
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    Лента «Линч/Oз» исследует творчество Дэвида Линча, отталкиваясь от его любимой картины — классической голливудской киносказки 1939 года «Волшебник страны Оз». Работа известного документалиста Марка Казинса «Меня зовут Альфред Хичкок» — это остроумное исследование творчества мастера триллеров: Хичкок лично рассказывает зрителям, почему его фильмы стали классикой и, главное, зачем смотреть их сегодня. Еще один фильм о творце — «Нам Джун Пайк: Луна — первый телевизор» — рассказывает о корейском художнике-бунтаре, изобретателе видеоарта и принципиально нового языка искусства.

    Фото: кадр из фильма «Сны отеля Челси»
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    Поэтическая лента Мартина Скорсезе «Сны отеля "Челси"» — о гостинице в сердце андеграундного Нью-Йорка, где останавливались в своё время Патти Смит, Леонард Коэн и Энди Уорхол. Сегодня девелоперы собираются превратить легенду в очередной бутик-отель, и знаменитый режиссёр отдаёт последнюю дань знаменитому пристанищу.

    А лента «32 звука», хит фестиваля «Сандэнс», — иммерсивный эксперимент о физическом и эмоциональном влиянии звука, о том, как мы слышим и слушаем, и о том, как мелодия или запись чужого голоса способны перенести нас во времени и пространстве. Показы фильма «32 звука» откроют программу фестиваля.

    Фото: кадр из фильма «Рай»
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    Кроме того, зрители смогут увидеть фильм-победитель Национального конкурса этого года — «Рай» Александра Абатурова об апокалиптических лесных пожарах в Якутии. Его оператор Поль Гийом прежде сотрудничал с Жаком Одияром и Канье Уэстом.

    Помимо показов, Beat Weekend предложит и образовательную программу. Например, 21 сентября на открытии фестиваля в кинотеатре «Аврора» фильм «32 звука» представит музыкант Kito Jempere, а 27 сентября после показа фильма «Рай» на Ленфильме состоится творческий вечер c его режиссером Александром Абатуровым.

    Подробности программы и расписание на сайте.

    18+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма «Меня зовут Альфред Хичкок»
    Фото: кадр из фильма «Линч/Oз»
    Фото: кадр из фильма «Сны отеля Челси»
    Фото: кадр из фильма «Рай»

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