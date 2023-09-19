Павловск приглашает на кофе, Jazz и танцы

Хедлайнером фестиваля станет народный артист РФ Давид Голощёкин с его великолепным ансамблем. Также на шести площадках фестиваля будет звучать музыка в исполнении известных джазовых инструменталистов: Павла Чижика, Дениса Киролова, Юлии Касьян, Йоля Гонсалеса, Михаила Шипова. Кроме того, запланированы выступления коллективов: City music orchestra, Chizhik-jazz-quartet, De Manera Virtuosa, шоу-оркестра «Бит Джус», Petruсchiani Quartet и многих других.

Павловский парк с его архитектурой особенно прекрасен осенью, и музыка окончательно сделает его совершенным. Остается лишь надеяться на то, что погода не подведет и можно будет наслаждаться музыкой и танцами под ясным небом, ну а если всё же пойдет дождь — то кофе и кубинские мотивы согреют вас.



Начало в 12:00. Вход на фестиваль — по билетам в парк. Вход на концерт Давида Голощёкина платный. Подробности, расписание концертов и мастер-классов — на сайте музея.

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