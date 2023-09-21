    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 22

    0 м/с, штиль

    761мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd96.62eur103.37

    Петергоф посвящает осенний праздник фонтанов «наследникам» и поражает светом

    656
    2 комментария

    Осенний праздник фонтанов в этот уик-энд пройдёт в Петергофе в виде мультимедийного спектакля «Наследники». 22 и 23 сентября на Большом каскаде в Нижнем парке покажут шоу, посвященное теме преподавания и наставничества.

    Фото: ГМЗ Петергоф
    ПоделитьсяПоделиться

    При помощи новых технологий и видеопроекций режиссёры представят привычные вещи «как часть огромного наследия, созданного и переданного предками». Особенное внимание в шоу в этом году уделили свету: специально для праздника перед Гротами Большого каскада будут созданы декорации в виде исторических иллюминационных сооружений конца XIX — начала XX века.

    Спектакль (6+) в оба дня стартует в 21:00, посетителей начнут пускать с 18.00. Чтобы никого не смущать чересчур строгими правилами, сотрудники Петергофа отдельно отметили, что только в эти выходные можно спокойно занимать места на газонах. В дни праздника они станут «зрительскими местами», а ненароком помятые цветы потом обязательно восстановят садовники. Для тех, кому не удастся доехать до музея-заповедника и посмотреть шоу, в социальных сетях «Петергофа» пройдёт онлайн-трансляция.

    Фото: ГМЗ Петергоф

    По теме

    ПетергофЗакрытие сезонаФонтаныПраздник
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close