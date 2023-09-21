Петергоф посвящает осенний праздник фонтанов «наследникам» и поражает светом

Осенний праздник фонтанов в этот уик-энд пройдёт в Петергофе в виде мультимедийного спектакля «Наследники». 22 и 23 сентября на Большом каскаде в Нижнем парке покажут шоу, посвященное теме преподавания и наставничества.
При помощи новых технологий и видеопроекций режиссёры представят привычные вещи «как часть огромного наследия, созданного и переданного предками». Особенное внимание в шоу в этом году уделили свету: специально для праздника перед Гротами Большого каскада будут созданы декорации в виде исторических иллюминационных сооружений конца XIX — начала XX века.
Спектакль (6+) в оба дня стартует в 21:00, посетителей начнут пускать с 18.00. Чтобы никого не смущать чересчур строгими правилами, сотрудники Петергофа отдельно отметили, что только в эти выходные можно спокойно занимать места на газонах. В дни праздника они станут «зрительскими местами», а ненароком помятые цветы потом обязательно восстановят садовники. Для тех, кому не удастся доехать до музея-заповедника и посмотреть шоу, в социальных сетях «Петергофа» пройдёт онлайн-трансляция.