В Петербурге впервые прозвучат джазовые хиты в исполнении Feelin’s & Savoldelli

24 сентября впервые в Петербурге, в джаз-клубе Игоря Бутмана, состоится жаркий концерт российской группы Feelin’s и популярного итальянского вокалиста Бориса Саволделли.
Кроме шедевров мировой эстрады и популярного джаза, зрители услышат избранные произведения проекта «ЕсенинJazz» — стихи Есенина на трёх языках (итальянском, английском и русском), сплавленные с джазом, блюзом, фанком и соул-музыкой.
Также прозвучат авторские произведения руководителя коллектива Feelin’s Геннадия Филина и сольные номера Бориса Саволделли в формате «а капелла» (Борис гастролирует по всему миру, выступая как «One man a-capella») — например, хит Стинга «Englishman in New York» или «Dear Prudence» группы «The Beatles».
Проект Feelin’s & Savoldelli давно и успешно выступает в России, Германии, Италии и Бельгии, принимает участие в крупнейших фестивалях народного артиста РФ Игоря Бутмана и международных европейских фестивалях.
Группа Feelin’s существует с 1984 года. Коллектив регулярно выступает на российских и зарубежных фестивалях, концертирует и записывает альбомы с выдающимися исполнителями, в том числе с Игорем Бутманом (Россия), Валерием Пономарёвым (США), Bill Evans (обладатель «Грэмми», США), Boris Savoldelli (Италия), Frank Vaganée (руководитель международного джазового оркестра Брюсселя, Бельгия) и многими другими.
Начало концерта в 19:30.
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