Куда пойти 23 — 25 сентября: День туризма на Дворцовой, Осенний праздник фонтанов и джаз в пригородах

На этих выходных можно сделать паузу, сосредотачиваясь на мелочах вокруг. Посмотреть работы «грузинского Модильяни» в Русском музее и поискать отсылки к уже знакомому, научиться правильно заваривать чай на празднике в Ботаническом саду и послушать джаз на аллеях осеннего Павловска.



Фото: Государственный музей «Петергоф» Поделиться Поделиться





Актуальное

Петергоф возвращает Осенний праздник фонтанов

23 и 24 сентября, 6+



Фото: Государственный музей «Петергоф» Поделиться Поделиться





После двухлетнего перерыва «Петергоф» вновь проводит Осенний праздник фонтанов. Мультимедийное шоу со световыми трёхмерными проекциями, которые художники выведут на фасад Большого петергофского дворца, расскажет о петровской эпохе и о самом императоре, который мечтал создать музеи, как в Европе, и сделал к этому первый шаг. Одним из самых ярких элементов представления должен стать большой световой фонтан.



Байкеры и шоу на Дворцовой настроят на зимний сезон

23 — 25 сентября, 0+

Открытие осенне-зимнего туристического сезона, выпавшее на этот уик-энд, будет масштабным: к пятнице на Дворцовой площади вырастут интерактивные павильоны с произведениями искусства на разные темы и огромным макетом Луны из планетария, а в 20.00 на сцене у Эрмитажа развернётся свето-музыкальное шоу. Главное событие субботы — закрытие мотосезона: на Дворцовой к 11.00 начнут собираться байкеры, чтобы в 15.00 устроить мотопробег по Центральному и Адмиралтейскому районам. Программа воскресенья в большей мере посвящена музыке, и подробности об этом — в анонсе «Фонтанки».



Мост Бетанкура притянет стрит-культуру

25 и 25 сентября, 16+

В скейт-парке под мостом Бетанкура силами меряются скейтбордисты, велосипедисты и спортсмены на самокатах. Два дня на фестивале стрит-культуры Traffic Flow новички и профессионалы будут исполнятьсложные акробатические элементы и соревноваться в скорости. Не обойдëтся и без уличных художников: они дополнят коллекцию граффити.

Павловск вдохновит кофе и джазом

24 и 25 сентября, 0+



Фото: Предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Ехать в Павловск стоит ради фестиваля «Кофе&Jazz». Кураторы пригласили легендарного мультиинструменталиста Давида Голощекина и его ансамбль, и постарались сделать так, чтобы кроме непосредственно джазовых зарисовок в музыкальной программе оказались другие жанры. Среди гостей — вибрафонист Алексей Чижик и перкуссионист Йоель Гонсалес-Портилья. Последний виртуозно придаёт классическим произведениям афро-кубинское и бразильское звучание.



«Ревизию» проведут в Новой Голландии

С 23 по 25 сентября, 0+

В «Доме 12» в Новой Голландии запланирован фестиваль независимых книжных и издательств «Ревизия». На нём среди прочих будут стенды «Бумкниги» и «Все свободны», «Реноме», «ТрансЛит», издательство Ивана Лимбаха, «Клаудберри» и Ad Marginem, No Kidding Press, издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге и многих их коллег. В афише — тематические лекции. Специально для фестиваля организаторы издадут обновлëнную карту независимых книжных города.



Ботанический угощает чаем

24 — 25 сентября, 6+

В Ботаническом саду — фестиваль «НеобыЧАЙный сад». Кроме выставки чайных растений со всего света и дегустации напитков, из них приготовленных, на празднике будет насыщенная параллельная программа. На площади у павильона «Зелëный домик» клоуны коллектива «Мимигранты» устроят «НеслуЧайное чаепитие» и покажут номера «НескуЧайного цирка». Приглашëнные музыканты сыграют на бутылофоне и саккомпанируют индийским танцам.

Театральное

«Пиковая дама» в мире зазеркалья



23 — 24 сентября, 12+

В детском музыкальном театре «Зазеркалье» дирижёр Павел Бубельников и режиссёр Александр Петров поставили оперу Петра Чайковского «Пиковая дама». История о любви, наследстве, картах и тайнах неразрывно связана с Петербургом, так что творческая команда отдельно поработала над образом города на сцене. Петербург в спектакле представлен как стихия отражений, мистики и снов. В партии Германа выступает тенор Дмитрий Каляка.

«Ленком» привез своих звезд



24 и 25 сентября, 19.00, 16+



Фото: Театр «Ленком» Поделиться Поделиться





Московский театр «Ленком Марка Захарова» представляет в петербурге «Женитьбу» по комедии Николая Гоголя. Спектакль — классика, к которой коллектив возвращается не первый год. На этот раз роли исполняют Виктор Раков, Олеся Железняк, Иван Агапов, Александр Збруев, Татьяна Кравченко, Владимир Юматов, Александр Сирин. Оба вечера зрителей собирают в ДК «Выборгский».

Театры представят спектакли в сети

23 и 24 сентября

В этот уик-энд ради того, чтобы увидеть хороший спектакль, вовсе не обязательно выходить из дома и покупать билеты. На сайте фестиваля «Петербургские театральные сезоны» и в его официальной группе «ВКонтакте» пройдут онлайн показы репертуара ведущих петербургских площадок. В пятницу в 19.00 в сети появятся «Волки и овцы» (16+) Анджея Бубеня из «Балтийского дома» по материалу Александра Островского. В программе на следующий день — новый спектакль «Приюта комедианта» «Дядя Ваня» (16+) в постановке Евгения Серзина. Начало также в 19.00. После того, как опустится занавес, творческие команды готовы будут ответить на все вопросы зрителей в трансляции.



«Добрососедский фестиваль»: музыка и легенды

C 23 до 25 сентября, 0+

Фестиваль «Владимирский LIVE» по праву можно назвать «добрососедским». Его организаторами и участниками стали жители Владимирского округа: актёры Театра им Ленсовета и «Субботы», «Кукфо», Karlsson Haus, Филармонии джазовой музыки, сотрудники Маяковки и все те, кто считает эту часть города «своей». Местные организовали экскурсии и прогулки, лекции о городских легендах и большой «гала-концерт». Он начнётся в сквере Загородном проспекте в полдень 25 сентября.

Басилашвили, Крючкова и Смехов поздравят друга

24 сентября, 19.00, 16+

Эдуард Кочергин — не только вот уже полвека главный художник БДТ, но автор многих рассказов и романа «Крещённые крестами», удостоенного премии «Национальный бестселлер». На вечере в честь 85-летия Кочергина в Каменноостровском театре соберётся избранный круг друзей и коллег. Олег Басилашвили, Нана Усатова, Светлана Крючкова и другие артисты БДТ, а также Вениамин Смехов, Александр Клюквин, Вячеслав Захаров выйдут на сцену, чтобы прочитать любимые произведения художника и поздравить его с юбилеем. В фойе БДТ — выставка с эскизами декораций и костюмов, фотографиями репетиций десятков спектаклей, которые за годы оформлял мастер.



Гудвин в «Легенде» станет настоящим волшебником

24 сентября, 12.00 и 16.00, 25 сентября, 11.00, 6+

В театре «Легенда» Гудвин, он же — маг из страны Оз, — докажет, что несмотря ни на что, умеет по-настоящему удивлять. За фокусы и перевоплощения в спектакле «Волшебник Гудвин: исполнение желаний» отвечает исполнитель главной роли — Андрей Позняков. Он профессиональный иллюзионист, финалист телевизионных проектов «Удиви меня», «Все кроме обычного». Так что при помощи ли сверхъестественных сил или простой ловкости рук «магию» он создаст.

В музеях

«Упрямый слонёнок» покажет мир без людей

С 23 сентября до 6 ноября, 0+



Фото: Предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Новая выставка в пространстве KGallery «Упрямый слонёнок» — идеальная среда, чтобы чуть выдохнуть. Основой экспозиции стали иллюстрации Владимира Стерлигова к одноимённой африканской сказке и его сюжеты к некоторым другим детским книгам. Художник небезызвестен — он учился у Казимира Малевича, сотрудничал с обэриутами, Даниилом Хармсом и Александром Введенским, иллюстрировал журналы «Чиж» и «Еж», а в послевоенные годы работал в «Мурзилке». В представлении Стерлигова мир упрямого слонёнка полон как нежных, так и ярких красок и, конечно, полностью принадлежит обитателям джунглей.



Грузинский «Модильяни» — в Русском музее

С 23 сентября до 7 ноября, 12+

В Мраморном дворце выставляются больше шестидесяти работ Игоря Чолария — грузинского художника, чьи картины полны отсылок к музыке, карнавалу и работам Амедео Модильяни. О том, что он вдохновляется цветами русского авангарда и стилистикой французского импрессионизма, автор всегда говорил прямо. Тем интереснее искать в работах точки соприкосновения жанров и подражания. Одна из картин — портрет Аллы Пугачëвой «Женщина, которая поет». Работы автора есть во многих частных коллекциях и охотно покупаются знаменитостями от Мадонны до Пьера Ришара.

Узнать новое

Истории успеха и бизнеса — на фестивале

24 сентября, 16+



Фото: Предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





После успеха в Казани фестиваль креативных индустрий Telling Stories заезжает в Петербург. В пространстве RASKROI преподаватели НИУ ВШЭ и приглашëнные эксперты — например, куратор сообщества «Мода» в «Яндекс.Кью» Анастасия Федорова — подискутируют об актуальном. Темы самые разные — от того, как влияют таланты на экономику, до создания тоски спокойствия в большом городе. Вход на фестиваль бесплатный.



Метафоры в мышлении поможет найти лингвист

24 сентября, 18.30, 12+

В библиотеке им. Маяковского психолог, литературовед, автор сообщества «Когнитивная поэтика» Анатолий Смирнов обратится к метафорам — одной из самых интересных тем в области лингвистики и когнитивистики. Лектор расскажет о классической работе Джорджа Лакоффа и Марка Джонсона «Метафоры, которыми мы живём» и главной её идее о том, что эта форма выражения в языке — основа не только литературы, но и в целом человеческого мышления. Бесплатно, нужна регистрация.

Эстетика города — на словах и по полочкам

24 сентября, 14.30, 16+

О том, что такое красота города, каким образом она достигается и может ли быть оценена, говорят на лекции из цикла «Город вовне». Его исследователи и урбанисты запустили вместе с идеологами не так давно появившегося проекта (non)human. Встреча продлится около двух с половиной часов.

Послушать музыку

Герелло объединит классику и русский романс

23 сентября, 19.00, 6+

Малый зал Филармонии открывает сезон концертом оперного певца, солиста Мариинского театра, баритона Василия Герелло. За музыкальное сопровождение отвечает Государственный Русский концертный оркестр под руководством Владимира Попова. В программе — Чайковский, Рахманинов, старинные русские романсы и неаполитанские песни.



«Чайф» объявляет большой концерт

25 сентября, 19.00, 6+



Фото: Сообщество группы «Чайф» во ВКонтакте Поделиться Поделиться





Группа «Чайф» собирает слушателей в СК «Юбилейный» на завершающий концерт юбилейного тура «Война, мир и...». Владимир Шахрин и компания собираются вспомнить главное за 35 лет творчества.

«Калинов мост» выступит с лучшим

25 сентября, 20.00, 16+

На сцене «Космонавта» поëт «Калинов мост». Одна их ключевых групп русского фолк-рока вместе с залом готовится исполнить лучшие свои хиты.

На экранах

«Барракуда» с Бандерасом добралась до проката

С 22 сентября, 18+

В прокат выходит боевик «Барракуда» с Антонио Бандерасом. Жутковатое название — просто прозвище героя. Кстати, имя тот выбрал в честь любимой машины: Plymouth Barracuda 1971 года выпуска. Главный персонаж истории — наёмник, много лет работающий на мафию. Пойти против «своих» он решает после похищения девочки-подростка.



Биография Эдгара По стала мистикой

С 22 сентября, 16+



Фото: Кадр из фильма Поделиться Поделиться





Из других зарубежных новинок — «Воронья Лощина», снятая по мотивам реальных событий из жизни Эдгара По. По сюжету, будущий классик готической литературы сталкивается с мистическими событиями, которые заставляют его начать сочинительство. Примечательно, что на главную роль режиссёр Кристофер Хаттон привлёк английского актёра Уильяма Моусли, сыгравшего Питера в «Хрониках Нарнии».



Красная Шапочка будет мстить

C 22 сентября, 12+

Новую версию истории о Красной Шапочке представляет Лина Арифулина, экс-директор «Фабрики звёзд». В представлении творческой команды, героиня, придуманная когда-то Шарлем Перро, живёт в мире, где оборотни-волки нарушили хрупкое перемирие с кланом волкобоев. Героине придётся мстить за смерть отца и открыть тайну своего рода.

Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

