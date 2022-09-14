Световой фонтан, пиротехническое шоу и ожившая история. В Петергоф возвращается Осенний праздник фонтанов

После двухлетнего «коронавирусного» перерыва в Петергоф возвращается Осенний праздник фонтанов. В сентябре в парке по традиции проходило большое мультимедийное шоу с выступлениями артистов и салютами, а постановщики неизменно обыгрывали то или иное значимое событие из истории музея-заповедника, города или страны.
«Возвращение» грозит быть масштабным: тема года — «Пётр первый. Человек-история». В 2022 году исполняется 350 лет со дня рождения первого российского императора — правителя, чьё увлечение историей и артефактами дало начало музейному делу в России.
Основное действие пройдёт в Нижнем парке на Большом каскаде 23 и 24 сентября. В 21:00 начнется мультимедийное шоу со световыми трёхмерными проекциями, которые художники выведут на фасад Большого петергофского дворца. С элементами из света и изображениями на 30-метровых экранах на протяжении всего представления будут взаимодействовать актёры петербургских театров. Центральным объектом шоу должен стать масштабный световой фонтан.
За час зрители увидят историю о том, как Пётр I собирал по всему миру и внутри страны художественные и естественно-научные коллекции и задумал открыть первые музеи. Завершится погружение в XVIII век пиротехническим шоу.
Вход на праздник — по билетам. 6+. Дети до 7 лет проходят бесплатно.
«Фонтанка.ру»