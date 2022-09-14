Световой фонтан, пиротехническое шоу и ожившая история. В Петергоф возвращается Осенний праздник фонтанов

После двухлетнего «коронавирусного» перерыва в Петергоф возвращается Осенний праздник фонтанов. В сентябре в парке по традиции проходило большое мультимедийное шоу с выступлениями артистов и салютами, а постановщики неизменно обыгрывали то или иное значимое событие из истории музея-заповедника, города или страны.



«Возвращение» грозит быть масштабным: тема года — «Пётр первый. Человек-история». В 2022 году исполняется 350 лет со дня рождения первого российского императора — правителя, чьё увлечение историей и артефактами дало начало музейному делу в России.

