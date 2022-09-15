В российских кинотеатрах покажут криминальный боевик с Антонио Бандерасом

22 сентября — премьера фильма «Барракуда». Такое жутковатое прозвище главный герой картины взял в честь собственной машины: Plymouth Barracuda 1971 года. Барракуда — наёмник-профессионал, работающий на мафию и не отягощённый милосердием и моральными принципами. Но когда преступники похищают 15-летнюю девочку, — главный герой идёт против правил и оборачивается против своих же нанимателей.
На главную роль претендовали Дуэйн Джонсон, Уэсли Снайпс, Джейми Фокс и Сэмюэл Л. Джексон. Однако Бандерас заявил, что сюжет «отражает его прошлый жизненный опыт» — что имел в виду актер, остаётся только догадываться, но выбор пал именно на него. Режиссёр картины — Ричард Хьюз, для которого это дебютная работа, а вот сценаристом «Барракуды» стал В. Питер Айлиф», у которого солидный послужной список: «На гребне волны», «Игры патриотов» и «Под подозрением». Несколько лет Айлиф занимался короткометражными картинами и документальным кино, а «Барракуда» стала для него возвращением в игровой кинематограф. Съемки проходили в греческом городе Салоники.
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Федор Дубшан