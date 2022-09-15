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    В прокате — отечественное фэнтези о Красной Шапочке и битве оборотней и волкобоев

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    1 комментарий
    Фото: кадр из фильма
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    22 сентября в кино выходит фильм «Красная Шапочка». Это совершенно новая интерпретация классической сказки Шарля Перро. По сюжету, вокруг сказочного города разразилась вражда двух кланов: оборотней и волкобоев, защитников людей от волков. Они заключили перемирие, но оборотни его нарушили, убив главного волкобоя, отца Красной Шапочки. Теперь девочке надлежит узнать тайну своего рода и победить вожака стаи волков, Вестара.

    Создателем картины стала Лина Арифулина, которая в нулевые была директором «Фабрики звезд». В фильме собрали вполне звездный каст: Вестара играет Алексей Серебряков, его сына Харди — Юрий Чурсин из «Изображая жертву», маму Шапочки — Екатерина Климова («По законам военного времени»), а бабушку — Ирина Розанова. Саму Шапочку сыграла молодая актриса Таисья Калинина, которая, несмотря на возраст, уже успела побывать на таких проектах, как «Чикатило», «Хрустальный» и «Родком».

    Создатели сообщают, что для съемок были построены масштабные декорации, а над компьютерной графикой — особенно над волками — специалисты трудились в течение двух лет. Музыкальной темой картины стала песня «Би-2» «Волки». Кстати, сами музыканты также появятся в кадре.

    Доходы от проката будут переданы в благотворительный фонд «Новый Дом», который помогает детям, оставшимся без родителей.

    12+

    Федор Дубшан

    Фото: кадр из фильма

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