В прокате — отечественное фэнтези о Красной Шапочке и битве оборотней и волкобоев

22 сентября в кино выходит фильм «Красная Шапочка». Это совершенно новая интерпретация классической сказки Шарля Перро. По сюжету, вокруг сказочного города разразилась вражда двух кланов: оборотней и волкобоев, защитников людей от волков. Они заключили перемирие, но оборотни его нарушили, убив главного волкобоя, отца Красной Шапочки. Теперь девочке надлежит узнать тайну своего рода и победить вожака стаи волков, Вестара.
Создателем картины стала Лина Арифулина, которая в нулевые была директором «Фабрики звезд». В фильме собрали вполне звездный каст: Вестара играет Алексей Серебряков, его сына Харди — Юрий Чурсин из «Изображая жертву», маму Шапочки — Екатерина Климова («По законам военного времени»), а бабушку — Ирина Розанова. Саму Шапочку сыграла молодая актриса Таисья Калинина, которая, несмотря на возраст, уже успела побывать на таких проектах, как «Чикатило», «Хрустальный» и «Родком».
Создатели сообщают, что для съемок были построены масштабные декорации, а над компьютерной графикой — особенно над волками — специалисты трудились в течение двух лет. Музыкальной темой картины стала песня «Би-2» «Волки». Кстати, сами музыканты также появятся в кадре.
Доходы от проката будут переданы в благотворительный фонд «Новый Дом», который помогает детям, оставшимся без родителей.
12+
Федор Дубшан