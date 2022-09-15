«Зазеркалье» откроет сезон оперой «Пиковая дама»

23 и 24 сентября в детском музыкальном театре «Зазеркалье» состоится премьера оперы П. И. Чайковского «Пиковая дама». Оперу поставил тандем из руководителей театра, народных артистов РФ — дирижёра Павла Бубельникова и режиссёра Александра Петрова.
«Пиковая дама» Чайковского — одна из самых известных и распространенных русских опер в мировом репертуаре. Материал считается удачным и для музыкального, и для сценического осмысления. Партитура поражает множеством неразгаданных тайн, нераскрытых смыслов, нерасшифрованных символов.
Историю о трех картах, загадке судьбы и удачи, о любви и фатализме, жизни и смерти, дилемму смерти и любви режиссёр Александр Петров и сценограф Семён Пастух осмысляют как фантасмагоричный образ Петербурга. Петербург предстанет вне узнаваемых городских реалий — как стихия отражений, как зеркальный омут, как мир зыбких снов странных людей, живущих здесь.
Для «Зазеркалья» постановка «Пиковой дамы» Чайковского особенно важна. С первых лет существования театра идет спектакль «Детский альбом» с музыкой одноименного фортепианного цикла Чайковского, в последние годы репертуар театра украсили «Иоланта» и «Евгений Онегин».
В спектакле заняты ведущие солисты «Зазеркалья». В партии Германа выступит Дмитрий Каляка.
12+
Полина Никитина