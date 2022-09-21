«Ленком Марка Захарова» впервые сыграет петербуржцам «Поминальную молитву»

С 24 сентября по 1 октября пройдут гастроли московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» на сцене ДК «Выборгский». Петербуржцам покажут два драматических спектакля и легендарную рок-оперу.

24 и 25 сентября в 19:00 сыграют «Женитьбу» (16+) по комедии Гоголя. Этот спектакль поставил в 2007 году Марк Захаров. Пьесу о попытке надворного советника Ивана Кузьмича Подколесина трактовали по-разному — и как комедию о нерешительном женихе, и как драму о прыжке в свободу (с прыжком, кстати, связан и финал пьесы). В этот раз свою версию предложат Виктор Раков, Олеся Железняк, Иван Агапов, Александр Збруев, Татьяна Кравченко, Владимир Юматов, Александр Сирин.

Продолжится гастрольная программа уже классикой ХХ века. Марк Захаров перенес на сцену повесть Шолом-Алейхема «Тевье-молочник» в переводе Михаила Шамбадала. Спектакль был поставлен в 1989 году и стал театральной сенсацией. После ухода из жизни Евгения Леонова, исполнителя роли Тевье, спектакль долгое время не шел на сцене «Ленкома» и вернулся лишь в 2021. Его восстановил народный артист России Александр Лазарев. Для театра эта работа стала данью памяти всем создателям спектакля, которых уже нет с нами: Григорию Горину, Марку Захарову, Олегу Шейнцису, Михаилу Глузу. Сегодня на сцену в этом спектакле выходят как молодое поколение Ленкома, так и артисты, занятые в первой версии спектакля. Это Сергей Степанченко, Олеся Железняк, Иван Агапов, Александр Сирин / Владимир Юматов и другие. Показы спектакля «Поминальная молитва» (16+) пройдут 27 и 28 сентября в 19:00.

Спектакль «Юнона и Авось» (16+) — визитная карточка «Ленкома». Впервые его сыграли 8 июля 1981 года (официальная премьера — 20 октября 1981-го ). Это была абсолютно новаторская для своего времени постановка: одна из первых советских рок-опер и уникальный для того времени сюжет — любовь русского графа Николая Резанова и дочери коменданта крепости Сан-Франциско Марии де ля Кончепчион де Аргуэльо, знаменитой Кончиты. В главных ролях: Дмитрий Певцов и Александра Волкова.

