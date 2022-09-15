Группа «Чайф» отметит 35-летие большим концертом в Петербурге

Амбассадоры оранжевого настроения вот уже долгих 35 лет гордо несут знамя свердловского рок-клуба. Группа «Чайф» вообще-то планировала собрать «Юбилейный» еще в феврале, очередная волна коронавируса перенесла концерт на осень. 25 сентября Владимир Шахрин и компания ждут петербуржцев в СК «Юбилейный» (6+).



Петербург — конечная точка в большом юбилейном туре группы, который получил название «Война, мир и...». Вместо многоточия музыканты предлагают каждому подставить что-то свое: «Пусть каждый заполнит его тем, чем «Чайф» для него является. Юбилейный тур покажет нынешнее состояние группы со всем накопленным за тридцать пять лет багажом».

