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    Группа «Чайф» отметит 35-летие большим концертом в Петербурге

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    Фото: wikipedia.org
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    Амбассадоры оранжевого настроения вот уже долгих 35 лет гордо несут знамя свердловского рок-клуба. Группа «Чайф» вообще-то планировала собрать «Юбилейный» еще в феврале, очередная волна коронавируса перенесла концерт на осень. 25 сентября Владимир Шахрин и компания ждут петербуржцев в СК «Юбилейный» (6+).

    Петербург — конечная точка в большом юбилейном туре группы, который получил название «Война, мир и...». Вместо многоточия музыканты предлагают каждому подставить что-то свое: «Пусть каждый заполнит его тем, чем «Чайф» для него является. Юбилейный тур покажет нынешнее состояние группы со всем накопленным за тридцать пять лет багажом».

    А багаж солидный — десятки альбомов, сотни (если не тысячи) выступлений и много-много действительно народных хитов. Есть и новинки — в 2019 году группа «Чайф» выпустила альбом «Слова на бумаге», а затем планировала отправиться в тур. Но коронавирус запер музыкантов дома, и тогда они решили записать еще один альбом из своего цикла «Оранжевое настроение». Он включает в себя четыре альбома, но релиза с цифрой 3 в названии не было — после «Оранжевого настроения — II» вышла сразу четвертая часть. В 2021 году музыканты исправили это, и акустическое «Оранжевое настроение — III» пролилось в уши поклонников.

    Несомненно, «Юбилейный» хором споет «Никто не услышит», «Аргентина — Ямайка — 5:0», «Не спеши», «Пусть всё будет так, как ты захочешь» и многие другие шлягеры.

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    Фото: wikipedia.org

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