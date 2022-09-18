Спектакли Александринки, «Мастерской» и «Приюта комедианта» покажут онлайн «Петербургские театральные сезоны»

Спектакли ведущих петербургских театров можно будет посмотреть бесплатно с 20 по 24 сентября на сайте фестиваля «Петербургские театральные сезоны» и в его официальной группе «ВКонтакте». После показов запланированы обсуждения с авторами и артистами, они также будут транслироваться в сеть.
Показывать будут по одному спектаклю в день, в вечернее время. Программу откроет 20 сентября спектакль Виктора Рыжакова 2017 года «Оптимистическая трагедия. Прощальный бал» (16+), который идет на Новой сцене Александринского. Пьеса написана Асей Волошиной по мотивам пьесы Всеволода Вишневского. Жанр — революционный концерт, действие разворачивается в Гражданскую войну, в центре сюжета — экипаж корабля и женщина-комиссар. В спектакле звучат фрагменты песен и композиций Вертинского, Децла, Магомаева, Окуджавы, Led Zeppelin, Pink Floyd и других.
21 сентября в эфире — «Грёзы любви, или Женитьба Бальзаминова» (16+) Григория Козлова и его театра «Мастерская». Режиссёр исследует феномен материнской любви — любви жертвенной, всепоглощающей, иногда созидательной, а подчас — разрушительной.
Вечером 22 сентября можно будет посмотреть «Короля Лира» (18+) Небольшого драматического театра в постановке Льва Эренбурга. «Это история о том, что самые чистые и благие побуждения могут привести к самым разрушительным и абсурдным последствиям, если эти побуждения сопряжены с фанатизмом, категоричностью, бескомпромиссностью и жестокостью», — говорит он о своей постановке.
Предпоследней постановкой в программе станут «Волки и овцы» (16+) Анджея Бубеня из «Балтийского дома» по Александру Островскому.
А завершит фестиваль новый спектакль «Приюта комедианта» «Дядя Ваня» (16+) в постановке Евгения Серзина.