Спектакли Александринки, «Мастерской» и «Приюта комедианта» покажут онлайн «Петербургские театральные сезоны»

Спектакли ведущих петербургских театров можно будет посмотреть бесплатно с 20 по 24 сентября на сайте фестиваля «Петербургские театральные сезоны» и в его официальной группе «ВКонтакте». После показов запланированы обсуждения с авторами и артистами, они также будут транслироваться в сеть.



Показывать будут по одному спектаклю в день, в вечернее время. Программу откроет 20 сентября спектакль Виктора Рыжакова 2017 года «Оптимистическая трагедия. Прощальный бал» (16+), который идет на Новой сцене Александринского. Пьеса написана Асей Волошиной по мотивам пьесы Всеволода Вишневского. Жанр — революционный концерт, действие разворачивается в Гражданскую войну, в центре сюжета — экипаж корабля и женщина-комиссар. В спектакле звучат фрагменты песен и композиций Вертинского, Децла, Магомаева, Окуджавы, Led Zeppelin, Pink Floyd и других.

