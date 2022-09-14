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    Петербуржцев приглашают проводить лето в Павловске под звуки джаза

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    Седьмой международный фестиваль «Кофе&Jazz» приглашает слушателей в музей-заповедник «Павловск». 24–25 сентября все желающие смогут погулять по парку под живую музыку от петербургских и иностранных исполнителей.

    Фото: предоставлено организаторами
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    Фестиваль займет шесть площадок, на которых соберет более сотни исполнителей. В этом году организаторы намерены удивлять синтезом музыки и других видов искусства. Обещают не только разные виды джаза, но и мультимедийное шоу, выступление трио Елены Даник при зажженных свечах, шоу с песочной анимацией, а также джазовые сказки известного петербургского виброфониста Алексея Чижика.

    Хедлайнером традиционно станет уже легендарный в джазовой среде Давид Голощекин. Народный артист РФ выступит вместе со своим ансамблем. Также зрители фестиваля смогут услышать одного из лучших перкуссионистов мира Йоля Гонсалеса Портилья.

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    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    Фото: предоставлено организаторами

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