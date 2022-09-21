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    В Новой Голландии проведут «Ревизию» и выпустят карту независимых книжных

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    С 23 по 25 сентября в новом пространстве «Сообщество», открытом в «Доме 12» в Новой Голландии, пройдет книжный фестиваль. Проект «Ревизия», темой которого в этом году станут «Солидарность, взаимопомощь, благотворительность» создан, чтобы поддержать независимые книжные. 0+

    В «Ревизии» примут участие издательства и магазины «Бумкнига», «Все свободны», «Реноме», «ТрансЛит», «Мост» (издательство «Арка»), издательство Ивана Лимбаха, «Клаудберри», Ad Marginem, No Kidding Press, издательский дом НИУ ВШЭ, «Лайвбук», издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, «Медленные книги», «Пушкинский дом», «Гудвин», «Подписные издания», «Гнозис», «Акмэ», «Манн, Иванов и Фербер», «Порядок слов», «Сеанс», «Жёлтый двор», «Коло», Санкт-Петербургский Дом книги, «Свои книги», «Буксмарт» («Артклассика»), «Барбарис», Государственный музей истории Петербурга, издательство Яромира Хладика, «Крига», «Лимбуспресс», Детгиз, «Есть смысл», «Даль», Libra и V–A–C Press.

    Специально к фестивалю будет издана новая карта независимых и исторических книжных магазинов Петербурга.

    Фото: предоставлено пресс-службой «Новой Голландии»
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    В рамках фестиваля запланированы презентации и лекции. В частности, публику ждет презентация книги инженера-строителя и фотографа Татьяны Еровой «Архитектурная азбука Петербурга. От акротерия до яблока. История города в 100 элементах» (23 сентября, 12.30), лекция искусствоведа Марии Швец «Русский китч: как безвкусица стала нормой» (23 сентября, 14.30), обсуждение «Дружить по-русски, или Краткий путеводитель по теории и практике дружеских отношений» с профессором Департамента филологии НИУ ВШЭ Спб Дмитрием Калугиным (23 сентября, 16.30), Круглый стол «Независимое книгоиздание сегодня: книги, издательства и магазины в новых обстоятельствах» (24 сентября, 14.00) и многое другое — полная программа опубликована на сайте. Детям до 14 лет вход свободный.

    Новый проект «Сообщество», цель которого — создать «городскую гостиную» для отдыха и работы, был запущен с 1 сентября в пространстве Актового зала в Новой Голландии. Вход в него стоит 150 рублей, билет действует в течение всего дня, есть бесплатные категории посетителей.

    Фото: предоставлено пресс-службой «Новой Голландии»

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