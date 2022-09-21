В Новой Голландии проведут «Ревизию» и выпустят карту независимых книжных

С 23 по 25 сентября в новом пространстве «Сообщество», открытом в «Доме 12» в Новой Голландии, пройдет книжный фестиваль. Проект «Ревизия», темой которого в этом году станут «Солидарность, взаимопомощь, благотворительность» создан, чтобы поддержать независимые книжные. 0+



В «Ревизии» примут участие издательства и магазины «Бумкнига», «Все свободны», «Реноме», «ТрансЛит», «Мост» (издательство «Арка»), издательство Ивана Лимбаха, «Клаудберри», Ad Marginem, No Kidding Press, издательский дом НИУ ВШЭ, «Лайвбук», издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, «Медленные книги», «Пушкинский дом», «Гудвин», «Подписные издания», «Гнозис», «Акмэ», «Манн, Иванов и Фербер», «Порядок слов», «Сеанс», «Жёлтый двор», «Коло», Санкт-Петербургский Дом книги, «Свои книги», «Буксмарт» («Артклассика»), «Барбарис», Государственный музей истории Петербурга, издательство Яромира Хладика, «Крига», «Лимбуспресс», Детгиз, «Есть смысл», «Даль», Libra и V–A–C Press.

