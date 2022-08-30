В Новой Голландии открывают «городскую гостиную» для работы, лекций, кино и общения

С 1 сентября в «Доме 12» в Новой Голландии заработает проект «Сообщество» — сообщили в соцсетях культурной урбанизации 30 августа. Он будет действовать в пространстве Актового зала, об открытии которого «Фонтанка» рассказывала осенью 2021 года.
В историческом помещении с 12-метровыми арочными окнами — вид на Крюков канал, столы для работы с розетками и интернетом, читальный зал с современной и классической литературой, включая издания для слабовидящих, настольные игры и пинг-понг.
Воспользоваться всеми этими благами, а также посмотреть кино и послушать лекции можно будет ежедневно с 12:00 до 21:00 по входному билету стоимостью 150 рублей, который действует весь день. Для жителей Адмиралтейского района предусмотрен абонемент. Детям до 14 лет, людям с инвалидностью, членам многодетных семей и пенсионерам — вход бесплатный.