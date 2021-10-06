6 октября в Новой Голландии заработало новое общественное пространство — «Актовый зал». Он находится в историческом строении, которое сейчас называется «Дом 12», по соседству с рестораном Матильды Шнуровой и новой галереей цифрового искусства. Попасть на площадку можно с внутренней стороны здания, пройдя мимо парковки велосипедов.
Пространство оформили силами команды «Новой Голландии». Большой зал со стенами из красного кирпича разделили блэкаут-шторами на два зала. Большую часть отдали под кинозал на 150 мест (из-за ковидных ограничений его будут заполнять не полностью), расставив там прозрачные стулья. В смежном зале с небольшой сценой планируют проводить мастер-классы, круглые столы и встречи с кинодеятелями. У окна в маленьком зале организовали небольшую кофейню.
Со дня открытия Актовый зал станет основной площадкой для проведения III Международного фестиваля дебютного кино. После окончания кинофестиваля пространство продолжит работу в формате площадки для проведения концертов, фестивалей, кинопоказов, лекций, выставок, торжественных ужинов и других мероприятий.
Сам кинофестиваль дебютного кино пройдет в Петербурге с 6 по 13 октября. Кроме конкурса полного и короткого метра фестиваль представит внеконкурсную программу из пяти блоков: документального кино, фильмов российских режиссеров, фильмов ужасов, выбора жюри и специальной программы «В центре внимания». Судить фильмы будет международное жюри: кинокритик Барбара Вурм, режиссер Адильхан Ержанов и киновед Зара Абдуллаева будут отсматривать полнометражные фильмы, а Василий Корецкий, видеохудожницы Майя Швейцер и Маша Годованная займутся коротким метром. Российские фильмы будет судить национальное жюри: куратор Дмитрий Фролов, режиссер Мария Игнатенко и продюсер Сергей Корнихин.
Жюри решит, кто получит гран-при (15 000 евро) и приз жюри (10 000 евро) в конкурсе полнометражного кино, и присудит три приза по 5 000 евро лучшим короткометражкам.
Кинолюбам представят громкие премьеры и фестивальные хиты: «Мама, я дома» Владимира Битокова, «Обходные пути» Екатерины Селенкиной (оба фильма дебютировали на Венецианском кинофестивале), «Кровопийцы» Юлиана Радльмайера (участник Берлинале), «Мэрия» Фредерика Уайзмана, трехкратного лауреата премии «Эмми», и другие фильмы.