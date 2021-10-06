6 октября в Новой Голландии заработало новое общественное пространство — «Актовый зал». Он находится в историческом строении, которое сейчас называется «Дом 12», по соседству с рестораном Матильды Шнуровой и новой галереей цифрового искусства. Попасть на площадку можно с внутренней стороны здания, пройдя мимо парковки велосипедов.



Пространство оформили силами команды «Новой Голландии». Большой зал со стенами из красного кирпича разделили блэкаут-шторами на два зала. Большую часть отдали под кинозал на 150 мест (из-за ковидных ограничений его будут заполнять не полностью), расставив там прозрачные стулья. В смежном зале с небольшой сценой планируют проводить мастер-классы, круглые столы и встречи с кинодеятелями. У окна в маленьком зале организовали небольшую кофейню.

