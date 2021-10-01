С 1 октября в Доме 12 на территории Новой Голландии для посетителей начала работу галерея цифрового искусства «Цифергауз». Арт-директором этого проекта «Газпром нефти» стал Дмитрий Озерков, заведующий отделом современного искусства Государственного Эрмитажа.

В настоящее время в пространстве представлены две инсталляции. «Цифровые двойники» — проект российского медиахудожника Максима Жесткова, симуляция шести цифровых миров, соавтором которых (или персонажем) становится сам посетитель. Данные о посетителях галереи обрабатывает с помощью лидаров и сенсоров нейросеть, преобразуя жесты в шаги и разноцветные аватары на экранах. Эту инсталляцию можно посмотреть до 30 ноября.



Вторая инсталляция, которая будет работать в пространстве постоянно, — «Калейдоскоп», это кинетическая работа, подражающая фонтанам-шутихам Петергофа.

Автор: Газпром нефть/YouTube