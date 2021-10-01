С 1 октября в Доме 12 на территории Новой Голландии для посетителей начала работу галерея цифрового искусства «Цифергауз». Арт-директором этого проекта «Газпром нефти» стал Дмитрий Озерков, заведующий отделом современного искусства Государственного Эрмитажа.
В настоящее время в пространстве представлены две инсталляции. «Цифровые двойники» — проект российского медиахудожника Максима Жесткова, симуляция шести цифровых миров, соавтором которых (или персонажем) становится сам посетитель. Данные о посетителях галереи обрабатывает с помощью лидаров и сенсоров нейросеть, преобразуя жесты в шаги и разноцветные аватары на экранах. Эту инсталляцию можно посмотреть до 30 ноября.
Вторая инсталляция, которая будет работать в пространстве постоянно, — «Калейдоскоп», это кинетическая работа, подражающая фонтанам-шутихам Петергофа.
Автор: Газпром нефть/YouTube
«Будущее — за цифровым искусством, — комментирует миссию галереи Дмитрий Озерков. — Это не значит, что обычные формы искусства исчезнут. Сменится вектор мейнстрима, уводящий основные творческие и околохудожественные тренды в цифровой мир. Галерея "Цифергауз" задумана как институция, которая исследует, демонстрирует и формирует эти тренды».
Посетить галерею можно бесплатно, по предварительной регистрации. Ожидается, что экспозиция будет обновляться 2–3 раза в год, в стенах этого пространства также будут проводиться кинопоказы, лекции и мастер-классы. Галерея работает каждый день, кроме понедельника.
Напомним, 6 октября в Новой Голландии откроется еще одно новое пространство — Актовый зал. Оно также находится в Доме 12.