В Новой Голландии в октябре откроют новое пространство — «Актовый зал»

В Новой Голландии 6 октября для широкой публики откроется новое пространство — «Актовый зал». Оно распахнет двери в «Доме 12». Вход на площадку будет осуществляться с внутренней стороны здания, за магазином велосипедов.



Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе культурной урбанизации, пока что речь идет о временном, pop-up формате — под конкретный проект, а конкретнее — Международный фестиваль дебютного кино. Это мероприятие станет первым в стенах площадки. Дальнейшие планы администрации на «Актовый зал», как и то, сохранит ли он за собой такое название, — пока не известны.

