В Новой Голландии в октябре откроют новое пространство — «Актовый зал»

В Новой Голландии 6 октября для широкой публики откроется новое пространство — «Актовый зал». Оно распахнет двери в «Доме 12». Вход на площадку будет осуществляться с внутренней стороны здания, за магазином велосипедов.
Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе культурной урбанизации, пока что речь идет о временном, pop-up формате — под конкретный проект, а конкретнее — Международный фестиваль дебютного кино. Это мероприятие станет первым в стенах площадки. Дальнейшие планы администрации на «Актовый зал», как и то, сохранит ли он за собой такое название, — пока не известны.
II Международный фестиваль дебютного кино пройдет с 6 по 13 февраля в Новой Голландии, а также в киноцентре «Родина» и «Доме кино». Программа имеет семь составляющих: конкурсы полного и короткого метра, участников которых рассудит международное жюри, а также пять внеконкурсных программ: документальное кино («Как жить вместе»), фильмы российских режиссеров («Сделано в России»), slow-burner-хорроры («Фильмы из зловещей долины»), выбор жюри и специальная программа «В центре внимания», состоящая из премьер и фестивальных хитов. Обладатель Гран-при конкурса в полном метре получит денежный приз в размере 15 тысяч евро, приз жюри — 10 тысяч евро. В короткометражном конкурсе будет присуждено три приза по 5 тысяч евро. Президент фестиваля — Александр Роднянский.