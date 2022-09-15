В кино покажут мистический триллер о юном Эдгаре По

22 сентября в прокат выходит кино «Воронья Лощина», снятая по мотивам реальных событий из жизни Эдгара По. Дело происходит в 1830 году, когда будущий великий писатель был ещё юным кадетом, одним из лучших в американской военной академии Вест-Пойнт. Однако внезапно он покинул стены академии и обратился к писательству.
По сюжету фильма, Эдгар с друзьями случайно попадает в городок Воронья Лощина, где сталкивается с некими мрачными обстоятельствами и мистическими пророчествами. Они-то и заставили По круто изменить свою судьбу и стать классиком готической литературы.
Фильм снимался на натуре в Латвии. Режиссёром его стал Кристофер Хаттон, на счету которого ужастик «Битва проклятых» с Дольфом Лундгреном. Кроме того, Хаттон выступил как сценарист в сериале «Звездный путь: Следующее поколение». В роли Эдгара По — английский актер Уильям Моусли, которого зрители могут помнить по роли Питера Певенси во франшизе «Хроники Нарнии».
16+
Федор Дубшан