В Русском музее выставили портрет Аллы Пугачевой

Одним из экспонатов временной выставки в Мраморном дворце — филиале Русского музея — стал портрет Аллы Пугачевой. Его художник Игорь Чолария написал в 2005 году. Работа (холст, масло) — собственность автора, ее официальное название — «Женщина, которая поет».



Художник, чья персональная выставка 22 сентября открылась в Мраморном, рассказал, что с Аллой Борисовной незнаком, хотя его произведения есть в коллекции многих знаменитостей, — от Мадонны и Джона Гальяно до Пьера Ришара и Жерара Депардье.

