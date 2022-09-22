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    Выставки

    В Русском музее выставили портрет Аллы Пугачевой

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    Одним из экспонатов временной выставки в Мраморном дворце — филиале Русского музея — стал портрет Аллы Пугачевой. Его художник Игорь Чолария написал в 2005 году. Работа (холст, масло) — собственность автора, ее официальное название — «Женщина, которая поет».

    Художник, чья персональная выставка 22 сентября открылась в Мраморном, рассказал, что с Аллой Борисовной незнаком, хотя его произведения есть в коллекции многих знаменитостей, — от Мадонны и Джона Гальяно до Пьера Ришара и Жерара Депардье.

    «Просто я люблю эту певицу и посвятил работу ей конкретно, но не написал, что это Алла Пугачева, — признался журналистам Чолария. — Потому что мне захотелось сказать: «Женщина, которая поет». Я думаю, любой догадается, что это она («Женщина, которая поет» — так назывался фильм с Аллой Пугачевой в главной роли). Поэтому [выбрал] такое художественное название».

    Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру»
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    Сам портрет, радующий яркими красками и масками — аллюзиями на хит «Арлекино», — Пугачева не видела. «Но я к этому и не стремился», — признался автор.

    Выставка «Укрощение хаоса» (12+) будет открыта до 7 ноября.

    Ранее СМИ сообщили, что подмосковная полиция получила заявление с просьбой начать проверку в отношении народной артистки СССР после того, как Алла Пугачева опубликовала заявление с просьбой признать ее иноагентом вслед за ее мужем.

    Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру»

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    Комментарии 14

    ssr22 Сен 2022 в 18:18
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