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    В Мраморном дворце покажут живопись абхазского художника об «укрощении хаоса»

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    Русский музей представит более шестидесяти работ Игоря Чолария – красочные и с отсылками к театру, карнавалу, работам Амадео Модильяни и Ладо Гудиашвили.

    Игорь Чолария, Мария. 2017
    Игорь Чолария, Мария. 2017
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    Игорь Чолария – абхазский художник, который после Сухумского художественного училища продолжил образование в «Мухе» и Академии художеств, а в 90-е стал одним из первых уличных художников - работал на улице и создал «Монмартр» на Невском.

    В Мраморном дворце покажут более шестидесяти работ мастера, среди которых живопись, скульптура и графика. Чолария называет свой метод «ретро-перспективой», обращая внимание на то, что в его художественном языке много отсылок к русскому авангарду, французскому импрессионизму и постимпрессионизму. Сочные цвета и правда напоминают авангардные вещи, а ещё, если вы видели выставку итальянского футуризма в Русском музее в прошлом году, возможно, найдёте интересные пересечения.

    Выставка «Игорь Чолария. Укрощение хаоса» пройдёт в Мраморном дворце с 23 сентября по 7 ноября 2022. 12+

    Анастасия Семенович

    Игорь Чолария, Мария. 2017
    Игорь Чолария, Мария. 2017

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