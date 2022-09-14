В Мраморном дворце покажут живопись абхазского художника об «укрощении хаоса»

Русский музей представит более шестидесяти работ Игоря Чолария – красочные и с отсылками к театру, карнавалу, работам Амадео Модильяни и Ладо Гудиашвили.

Игорь Чолария – абхазский художник, который после Сухумского художественного училища продолжил образование в «Мухе» и Академии художеств, а в 90-е стал одним из первых уличных художников - работал на улице и создал «Монмартр» на Невском.



В Мраморном дворце покажут более шестидесяти работ мастера, среди которых живопись, скульптура и графика. Чолария называет свой метод «ретро-перспективой», обращая внимание на то, что в его художественном языке много отсылок к русскому авангарду, французскому импрессионизму и постимпрессионизму. Сочные цвета и правда напоминают авангардные вещи, а ещё, если вы видели выставку итальянского футуризма в Русском музее в прошлом году, возможно, найдёте интересные пересечения.

