РИА Новости: Аллу Пугачеву просят проверить на дискредитацию армии

Певицу и народную артистку СССР Аллу Пугачеву просят проверить на предмет дискредитации российской армии. Об этом 20 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.



По данным информагентства, соответствующее заявление поступило в подмосковную полицию. Началась ли проверка, неизвестно. СМИ пишут, что это связано с постом Пугачевой в соцсетях, где она просила Минюст РФ признать ее иноагентом вслед за мужем, Максимом Галкиным* (признан иноагентом).

