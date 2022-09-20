РИА Новости: Аллу Пугачеву просят проверить на дискредитацию армии

Певицу и народную артистку СССР Аллу Пугачеву просят проверить на предмет дискредитации российской армии. Об этом 20 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
По данным информагентства, соответствующее заявление поступило в подмосковную полицию. Началась ли проверка, неизвестно. СМИ пишут, что это связано с постом Пугачевой в соцсетях, где она просила Минюст РФ признать ее иноагентом вслед за мужем, Максимом Галкиным* (признан иноагентом).
Издание «Осторожно, новости» уточняет, что жалобу в органы подала некая жительница Подмосковья, которая увидела пост о Пугачевой в Telegram и решила, что та оскорбляет российскую армию. «Поэтому она просит проверить исполнительницу на предмет противоправной деятельности, получающей «иностранную поддержку». А также на публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ», — рассказывают журналисты.
*Максим Галкин признан в РФ физлицом — иностранным агентом.