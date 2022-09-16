В Петербург приедет IV Telling Stories — фестиваль креативщиков и им сочувствующих. Вход свободный

Фестиваль Telling Stories летом путешествующий: был летом в Казани (2 тысячи человек собрал), в сентябре заедет в Петербург, а затем поедет в Нижний Новгород. Петербургская повестка — устойчивое развитие, новые технологии, социально-ответственный дизайн и коммуникации в моде, искусстве и урбанистике. В течение дня запланированы три тематических блока лекций, дискуссии и мастер-классы. Все бесплатно. 12+

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Фестиваль — затея факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ, он один из крупнейших в «Вышке». Фесту четыре года, за это время он стал платформой, где эксперты делятся своим видением тенденций, а тысячи любознательных слушают лекции, участвуют в воркшопах, посещают выставки, перформансы и концерты. На петербургской площадке среди спикеров будут дизайнер Митя Харшак, культуртрегер Пьер Броше, петербургская команда DA bureau (которая разработала интерьеры целой кучи ресторанов и обосновалась в шорт-листах европейских премий по дизайну), куратор сообщества «Мода» в «Яндекс.Кью» Анастасия Федорова, а также Екатерина Павелко, которая десять лет была директором моды в журнале Esquire Russia.



Многие из выступающих — преподаватели Высшей школы экономики, так что дадут не то чтобы уроки — но очень практичные мастер-классы. Например, с помощью каких реальных инструментов создавать умный брендинг для учреждений культуры. Как на почве интереса к культуре и урбанистике объединить сообщество. Как создать в мегаполисе места для вдохновения. Наконец, как дать своей старой футболке новую жизнь. Подискутируют о влиянии талантов на экономику, и о том, какую метавселенную выбрать. «Мы собрали прикладных специалистов, профессионалов бизнеса и глубинных стратегов, чтобы обсудить синергию между передовым дизайн-мышлением и мощным культурно-историческим потенциалом», — говорят устроители.

