Парад кораблей, арт-павильоны и Луна на Дворцовой: как в Петербурге отметят День туризма

Луна на Дворцовой площади, мотопробег и световое шоу: открытие туристического осенне-зимнего сезона в городе отмечают с размахом. С 23 по 25 сентября в центре пройдёт сразу несколько масштабных событий по случаю Дня туризма.

Уже к пятнице у Эрмитажа выстроят сцену и несколько арт-павильонов. Каждый посвящён своей теме. На площадке «Петербург — столица дизайна» горожанам предлагают смоделировать фестивальное пространство на свой вкус с помощью 3D-технологий. Специальная система выведет проекции на фон-силуэт петербургского трамвая. В шатре «Столица водного туризма» взрослые и дети, встав на настоящий сап-борд в мультимедийной комнате, смогут двигаться словно бы по «воде» и выстраивать путь по рекам и каналам. Главные развлечения на точке «Спортивная столица» — игра в интерактивные крестики-нолики мячом и катание на велосипеде, в зависимости от скорости разгона которого меняется изображение на экранах.

Для детей на площади будет работать отдельный павильон с волшебной цветочной горкой и световыми инсталляциями, которые реагируют на прикосновения. Ценители же чисто петербургской эстетики наверняка оценят шатëр, внутри которого ощущаешь себя как во дворе-колодце.



Официальный старт осенне-зимнего сезона дадут в 20:20 23 сентября. Именно в это время начнëтся светомузыкальная программа и «затанцует» фонтан, специально установленный на Дворцовой площади. Этим же вечером перед зрителями выступят DJ Naletov, Dizzy Dutch Duck, скрипачи-виртуозы Игорь Заливалов и София Бридж совместно с группой Is Violin Rock Collective.