БДТ отметит 85-летний юбилей Эдуарда Кочергина праздничным вечером и выставкой

Личность Эдуарда Кочергина сочетает в себе талант художника и талант литератора. Праздник 24 сентября, посвященный 85-летию Эдуарда Кочергина, объединит в себе эти две ипостаси: на Второй сцене БДТ состоится творческий вечер с чтением его рассказов, а в большом зрительском фойе исторического здания театра на Фонтанке откроется выставка «Кочергин и режиссеры».

Эдуард Кочергин является главным художником БДТ им. Г. А. Товстоногова на протяжении 50 лет. На сцене БДТ он оформил десятки спектаклей, составивших золотой фонд российского театра: «Прошлым летом в Чулимске», «Энергичные люди», «История лошади», «Пиквикский клуб», «На дне», «Оптимистическая трагедия» и многие-многие другие. Этим работам и будет посвящена выставка в фойе исторического здания. Вниманию зрителей будут представлены эскизы декораций и костюмов, афиши, программки, рецензии на постановки, фрагменты интервью Эдуарда Степановича, а также фотографии с репетиций и спектаклей, над которыми он работал совместно с режиссерами, среди которых Георгий Товстоногов, Ефим Падве, Юрий Любимов, Лев Додин, Борис Равенских, Адольф Шапиро, Темур Чхеидзе, Вениамин Фильштинский, Евгений Шифферс, Рубен Агамирзян, Кама Гинкас, Генриетта Яновская, Эльмо Нюганен и многие другие.



Литературную ипостась представит чтение рассказов Кочергина в исполнении артистов БДТ: Нины Усатовой, Олега Басилашвили, Светланы Крючковой, Елены Поповой, Полины Маликовой, Семена Мендельсона, Карины Разумовской, а также приглашенных артистов — Вениамина Смехова, Александра Клюквина, Вячеслава Захарова, Игоря Ясуловича. Артисты прочтут рассказы «В гостях у Бабоньки Яги», «Кресло графини», «Реприза Дядюшки Хасана», «Ангелова кукла», «Ваня жид», «Жизель Ботаническая», «Островитянин», «Капитан», «Куроводец», «Поцелуй» и другие тексты из книг Эдуарда Кочергина.



Литературный опыт принес Эдуарду Кочергину не только читательскую любовь, но и литературные премии: премию «Театральный роман» за книгу «Записки планшетной крысы», премию имени Н. В. Гоголя за книгу «Завирухи Шишова переулка», роман «Крещенные крестами» удостоился главной литературной премии Петербурга «Национальный бестселлер» и послужил основой спектакля в БДТ.

